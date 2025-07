Strandsommer in Weil der Stadt: Hier öffnet einer der größten Sandkästen der Region

Die Vorbereitungen in Weil der Stadt laufen auf Hochtouren: Was die Besucher beim Strandsommer 2025 erwartet.

Am Mittwochmorgen rücken sie an: Schippe für Schippe karren die Baumaschinen den Sand auf den Weil der Städter Marktplatz, der sich für die kommenden fünf Wochen wieder in einen großen Strand verwandeln soll. 200 Tonnen Sand werden dafür bewegt. Der Weiler Strandsommer findet in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal statt, in der Region hat sich die Veranstaltung längst zur festen Größe etabliert, die auch Besucher von außerhalb in die Keplerstadt lockt.

In der Stadtverwaltung hat man für den Strandsommer also längst ein Erfolgskonzept entwickelt. Auf Bewährtes setze man auch in diesem Jahr, berichtet Citymanager Markus Wagner. Nur hier und da hat sich im Angebot etwas verändert: Am Programm beteiligen sich inzwischen vermehrt auch Vereine aus den Teilorten, eine Seifenblasenwerkstatt ist dazugekommen, auf dem Sand wird außerdem ein schickes neues Piratenschiff für die jüngeren Besucher aufgebaut.

Die Vereine sorgen für reichlich Programm

Die Beteiligung der Vereine und Institutionen aus der Stadt, die das Angebot während des fünfwöchigen Strandsommers maßgeblich prägen, macht seit jeher das Herz der Veranstaltung aus. Auch in diesem Jahr dabei: Der Bumerang etwa mixt sommerliche Cocktails, das Kinder- und Jugendbüro veranstaltet einen Graffiti-Workshop, der Verein Miteinander Füreinander bietet Häkelkurse, Line Dance und ein offenes Singen an, die Initiative Himmel kocht türkisches Essen. „Der Strandsommer wird von den Vereinen gerne wahrgenommen“, berichtet Markus Wagner. Einige Vereine seien immer dabei, es kämen aber auch immer wieder neue dazu.

Überhaupt wertet Wagner die Entwicklung des Strandsommers über die Jahre sehr positiv. Zweimal musste die Veranstaltung auf dem Marktplatz ausfallen, zu hoch waren das Risiko und die Auflagen während der Corona-Jahre. Seit 2022 geht es aber stetig nach oben mit dem Strandsommer. Dass es gut läuft, merkt der Citymanager an einer Vielzahl von Faktoren: „Es kommen mehr Leute“, berichtet er. „Die Gastronomen überlegen sich jedes Jahr etwas Neues, wie sie die Warteschlangen an den Ständen entzerren können.“ Und: „Der Umfang an Sponsorengeldern steigert sich jedes Jahr.“ Dass man sich auf den Strandsommer als gut besuchte Werbeplattform verlassen kann, haben inzwischen viele lokale Unternehmen wahrgenommen.

Programm für das erste Strandsommer-Wochenende

Am kommenden Wochenende geht es also endlich los mit dem Strandsommer 2025: Am Samstag, 12. Juli, beginnt um 11 Uhr die Bewirtung auf dem aufgeschütteten Stadtstrand. Ab 14 Uhr schenkt die Schmidt-Adler-Stiftung Weine aus den Partnerstädten der Stadt aus, ab 16 Uhr gibt es Bratwürste vom Weiler Grillfahrrad. Um 19 Uhr wird die Open Stage auf dem Marktplatz eröffnet, das Musikprogramm um 20 Uhr dann kurz vor der offiziellen Eröffnung des Strandsommers durch den Ersten Beigeordneten Jürgen Katz unterbrochen, bis der Abend mit einer Jamsession ausklingt.

Am Sonntag geht es um 11 Uhr weiter rund um den Stadtstrand. Die Kapelle Mix-Tour ist ab 12 Uhr mit Eis am Stiel zur Stelle, um jeweils 14.30 Uhr und 16.30 Uhr hüpft beim Kindertheater der holzgeschnitzte Pinocchio über die Bühne. Ab 18 Uhr gibt es wieder Musik, dieses Mal vom Pop- und Rockquartett „R.T.L.“ – eine Abkürzung für die Namen der Musiker, Ricky, Theo, Thorsten und Latte.

Fünf Wochen Sandstrand

Programm

Der Strandsommer geht vom 12. Juli bis 17. August. Geöffnet hat er Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag bis 23 Uhr. Das komplette Programm ist unter weil-der-stadt.lineupr.com/weilerstrandsommer25 abrufbar.

Bonuskarte

Neu in diesem Jahr: Wer in teilnehmenden Geschäften in Weil der Stadt für mehr als 15 Euro einkauft, bekommt einen Stempel. Ist die Stempelkarte voll, kann sie beim Strandsommer gegen Verzehrgutscheine im Wert von zehn Euro eingetauscht werden.