Sommer, Sonne, Freibad: Autogramme und Dosenwerfen – Handballtag des TVB Stuttgart in Bittenfeld

Aus einem normalen Tag im Freibad wurde für Handballfans in Bittenfeld ein besonderer. Bei tollem Wetter gab es Autogramme von den Profis des TVB Stuttgart und ein buntes Programm.
Freibad statt Halle hieß es am Dienstag für Handballbegeisterte im Rems-Murr-Kreis. Gemeinsam mit den Stadtwerken Waiblingen lud der Handball-Bundesligist TVB Stuttgart ins Waldfreibad in Bittenfeld ein. Von 11 bis 17 Uhr gab es an diesem Sommerferien-Tag ein Programm um Autogrammstunde, Wurfmessanlage und Dosenwerfen.