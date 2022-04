1 Sobald die Temperaturen wieder steigen, startet die Biergartenzeit. Ob hoch hinaus oder direkt am Neckar - wir zeigen euch die coolsten Biergärten in und um Stuttgart. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Endlich wieder Frühling, endlich wieder einkehren! Stuttgarter Klassiker, coole Locations direkt am Wasser und der (angeblich) beste Biergarten der Welt – wir haben für euch die coolsten Spots im und um den Kessel.















Die Biergartensaison kann endlich starten! Wir Stadtkinder lieben schattige Biergärten, Weinschorlen auf Terrassen und einen schnellen Espresso am Stehtisch nebenan. Ob man den Tag ausklingen lassen will oder einfach nur Müßiggang braucht - die Biergärten im Kessel sind die perfekten Orte, um das Leben zu genießen. Wir haben für euch ein paar der beliebtesten Spots in Stuttgart gesammelt.

Biergärten in Stuttgart

Tante Blanka - Höhengaststätte Neckarblick

Einer der schönsten Biergarten inklusive Minigolf findet ihr in Stuttgart-Wangen bei Tante Blanka auf der Waldebene Ost. Dazu gibt es einen herrlichen Auslbick, Maultaschen, kroatische Spezialitäten und himmlische Desserts >>>

Tante Blanka Höhengaststätte, Im Schleifrain 1, täglich 12-22 außer Mittwoch, warme Küche bis 21 Uhr

Augustiner Biergarten

Der Biergarten beim Bad Cannstatter Kursaal existiert bereits seit 1880. Kein Wunder, der Platz ist wahrlich idyllisch: Die alten Birken, das lockere Flair und die angrenzende Minigolf-Anlage locken mit den ersten Sonnenstrahlen viele Gäste aus Stuttgart an. Ob Cola, Bier oder Schorle, Burger, Flammkuchen oder Wurstsalat - hier wird man auch kulinarisch versorgt.

Augustiner Biergarten, Königsplatz 1, Stuttgart-Bad Cannstatt, Sa+So je nach Wetterlage geöffnet

Flora & Fauna

Eine wahre Oase im sonst so zubetonierten Kessel ist das Flora & Fauna. Direkt am Schlossgarten gelegen, ist die Location vor allem an heißen Tagen ein beliebter Spot für's Feierabendbier.

Flora & Fauna, Am Schwanenplatz 10, Stuttgart-Ost, täglich 11-22 Uhr

Buschpilot

Nur wenige Meter vom Flora & Fauna entfernt findet ihr in der Parkanlage Villa Berg den Buschpilot. Hier gibt es schwäbisches Essen, Kaffee, Kuchen und Bier mit Blick ins Grüne und Blühende >>>

Buschpilot, Karl-Schurz-Str. 28c, Stuttgart-Ost, täglich 11-24 Uhr

Biergarten Klingenbach

Grün, grüner, Stuttgart Ost. Einen weiteren Biergarten in einer Parkanlage findet ihr in der Landhausstraße im Osten unserer Stadt >>>

Biergarten Klingenbach, Landhausstr. 224, Stuttgart-Ost, Mo-So 10-22 Uhr je nach Wetterlage

Biergarten auf der Karlshöhe

Es geht nochmal hoch hinaus. Zwischen Stuttgart-Süd und West gibt's im Biergarten auf der Karlshöhe neben Bier und Snacks noch eine großartige Aussicht auf unseren Kessel und Fernsehturm gratis dazu. Da lohnt sich doch der Weg nach oben, gell?! >>>

Tschechen & Söhne, Humboldtstr. 44, Stuttgart-Süd, tägl. 11-0 Uhr je nach Wetterlage

Hallo Emil

Stadt am Neckar? Klar, mit dem Hallo Emil gibt es eine Top-Location, die uns Stuttgarter ein Stück näher ans Wasser bringt. Lauschige Frühlingsabende im stylischen Biergarten inklusive >>>

Hallo Emil, Inselstr. 147, Stuttgart-Untertürkheim, Mi-Fr 17-23, So 10-22 Uhr

Biergarten Wirtshaus Garbe

Etwas außerhalb des Kessels, aber trotzdem sehr beliebt - der Biergarten des Wirtshaus Garbe in Plieningen >>>

Wirtshaus Garbe, Filderhauptstr. 136, Stuttgart-Plieningen, täglich 12-21.30 Uhr

Palast der Republik

All time Klassiker und das wohl berühmteste (ehemalige) Klohäuschen der Stadt - der Palast der Republik aka "Palaschd". Bier, lange Schlangen an der Bar und die unterschiedlichsten Leute verwandeln den Platz an der Stadtautobahn jeden Abend zum Place to be.

Palast der Republik, Friedrichstr. 27, Stuttgart-Mitte, Mo-Sa 11-3, So 15-2 Uhr

O'Reilly's Beer Garden

Mehr als nur ein Irish Pub. Für so manche Stadtkinder hat das O'Reilly's im Stuttgarter Westen den besten Biergarten der Stadt - wenn nicht sogar der Welt >>>

O'Reilly's Irish Pub, Reuchlinstr. 27/29, Stuttgart-West, Di-So 16-0 Uhr je nach Wetterlage

Bärenschlössle

Zeit für einen Ausflug! Inmitten des Rot- und Schwarzwildparks mit Blick auf den Bärensee können an der Theke schwäbische Klassiker aber auch vegetarische und vegane Gerichte sowie frischer Kuchen bestellt werden. Im Biergarten lässt es sich von Dienstag bis Sonntag wunderbar erholen>>>

Bärenschlössle, Mahdentalstr. 14, Stuttgart-Vaihingen, Di-Sa 10-20, So+Feiertage 9-20 Uhr