Sommer-Rückblick: 32,2 Grad – nie war ein 20. September im Südwesten heißer

1 Kurz vor dem kalendarischen Herbstanfang hat der Spätsommer noch einmal alles gegeben. (Symbolbild) Foto: imago images/Lichtgut/Max Kovalenko via www.imago-images.de

Da war noch mal kurz Sommer: kurze Hosen, Sonnenbrille und ein Eis in der Hand. Dieser 20. September bot noch mal bestes Badewetter – und etwas für die Wetter-Historiker.











Kurz vor dem kalendarischen Herbstanfang hat der Spätsommer noch eine historische Marke im Südwesten geknackt. Der Samstag war mit seinen hochsommerlichen Temperaturen der heißeste 20. September seit Beginn der Aufzeichnung, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. In Ohlsbach (Ortenaukreis) wurden 32,2 Grad gemessen.