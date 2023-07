Das Stadtbezirksfest „Möhringen feiert“ war in den vergangenen beiden Jahren ein großer Erfolg. Daran will die Festgemeinschaft anknüpfen.

Die Festgemeinschaft Möhringen lädt am Wochenende, 15./16. Juli, zur dritten Auflage von „Möhringen feiert“ ein. Offiziell eröffnet wird das Stadtbezirksfest am Samstag um 14 Uhr auf dem Oberdorfplatz bei der Martinskirche. Um 15 Uhr sind alle Mädchen und Jungen dazu eingeladen, zusammen mit der evangelischen Kinderkantorei das Möhringen-Lied zu singen. Text und Noten dazu stehen im Internet auf der Seite der Festgemeinschaft.

Den ganzen Tag lang sind auf der Bühne Musik und Tanz geboten. Zudem kann man an stündlichen Kirchturmführungen teilnehmen, das Team der Stadtteilbibliothek hat einen Clown, das Märchenkabinett und Vorlesepaten in seinem Vorlesezelt zu Gast, für Kinder gibt es ein buntes Programm, Vereine und Organisationen bewirten die Besucher. Um 22.30 Uhr beginnt eine Feuerartistik-Show. Am Sonntag beginnt die Veranstaltung um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Bis in den Abend hinein wird dann noch weitergefeiert.