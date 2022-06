5 Schöne Kulisse für die Kulturreihe "Sommer im Züblin-Haus" vom 24. Juni bis 23. Juli: das Atrium des Konzernhauses in Stuttgart-Möhringen. Foto: Ed. Züblin AG

Noch ist es ruhig in der glasüberdachten Halle des Konzernhauses. Das ändert sich, wenn sich der Vorhang zum diesjährigen „Sommer im Züblin-Haus“ öffnet. Vom 24. Juni bis 23. Juli erwartet die Besucher in Stuttgart-Möhringen wieder ein mitreißendes Programm aus Musik, Tanz und Kultur.















Stuttgart – Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause darf die beliebte Kulturreihe „Sommer im Züblin-Haus“ erneut stattfinden. „Wir können es kaum erwarten, endlich wieder Gäste in unserem Atrium zu begrüßen, vor allem bei den vielen tollen Künstlerinnen und Künstlern, die wir in diesem Jahr gewinnen konnten“, freut sich Sarah Brechensbauer, die das Veranstaltungsmanagement bei Züblin leitet.

Musikalisch darf sich das Publikum in diesem Jahr auf einen Mix aus Klassik, Pop und Jazz freuen. Den Auftakt macht etwa das Daimler Classic Jazz Orchestra beim Nachbarschaftskonzert mit der LEd. Züblin Band, die als Vorgruppe auftritt. Auf ein Heimspiel freuen sich auch die Orchestervereinigung Möhringen und die Jazz-Musikerin Fola Dada. Die Hanke Brothers, „die Boyband der Klassik“, wie sie sich selbst nennen, spielen ihren ganz eigenen „musikalischen Dialekt“ und lassen dabei die Grenzen der Musikgenres verschwimmen.

Poetry Slam – das Rockkonzert der Literatur

„Eines meiner persönlichen Highlights in diesem Jahr ist der Poetry Slam, den wir zum ersten Mal und gemeinsam mit dem Dichterwettstreit deluxe ausrichten“, erzählt Brechensbauer. Bei der Veranstaltung am 3. Juli wird nicht etwa dröge Lyrik rezitiert, es handelt sich vielmehr um die moderne Interpretation, sozusagen das Rockkonzert einer Literaturlesung. Selbstverfasste Texte werden dabei auf ganz unterschiedliche, lebhafte und oft rhythmische Weise performt. Turbulentes Storytelling trifft hier auf Stand-Up-Comedy und politische Satire. Die Texte können humoristisch, nachdenklich und gesellschaftskritisch sein. Mit dabei sind die Poetinnen und Poeten Richard König, Marina Sigl, Elena Illing, Jonas Pan und Daniel Wagner. Der Abend wird von Elias Raatz moderiert, der selbst schon als Slam Poet auf der Bühne stand und heute mit dem Dichterwettstreit deluxe Veranstaltungen in Baden-Württemberg organisiert.

Züblin fördert den Comedy-Nachwuchs

Am 9. Juli treten sechs Künstlerinnen und Künstler aus der Comedy-Szene zum Wettbewerb um den Züblin-Kulturpreis 2022 an. „Dass wir in diesem Jahr wieder unseren Kulturpreis vergeben können, freut uns ganz besonders. Gerade nach der kulturellen Durststrecke ist es uns wichtig, auf die Kulturszene in Baden-Württemberg aufmerksam zu machen und sie zu fördern“, so Züblin-Vorstand Stephan von der Heyde. Das Publikum darf per Stimmabgabe entscheiden, wer den mit 7500 Euro dotierten Preis gewinnt. Seit 2017 vergibt die Ed. Züblin AG den Preis in unterschiedlichen Genres.

Tanzabende im gläsernen Atrium

Wer schon häufiger bei der Kulturreihe zu Gast war, erinnert sich vielleicht an den „Sommerlichen Ballettabend“ mit der Akademie des Tanzes Mannheim, der auch in diesem Jahr wieder stattfindet. Interessierte sollten schnell sein, denn für die Veranstaltung am 2. Juli gibt es nur noch wenige Karten. Gäste, die lieber selbst das Tanzbein schwingen möchten, sind herzlich zu Let’s Swing am 22. Juli eingeladen. Die „SwingKultur“ bietet ab 19 Uhr einen Schnuppertanzkurs an, bevor anschließend die Uni Big Band Stuttgart das Publikum zum Tanz auffordert. Den Abschluss des Kultursommers machen am 23. Juli Caballo Negro, die zur Salsa-Tanznacht bei kühlen Cocktails und mit Posaunenklängen die Musikszene des New York der späten 1960er und frühen 1970er wieder aufleben lassen.

Info: Das gesamte Programm ist auf der Webseite des Züblin-Haus nachzulesen. Karten sind über Reservix erhältlich, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen unter der Telefonnummer 0711/ 78 83-90 40 oder per E-Mail über die Kartenreservierung bei Züblin.