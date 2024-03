Sommer in Stuttgart: Diese Veranstaltungen werden wegen der EM verschoben

1 So sah es im Sommer 2006 in der Stuttgarter Innenstadt aus – und so ähnlich könnte es auch 2024 wieder aussehen. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Der Sommer steht in Stuttgart unter dem Zeichen der Europameisterschaft. Vier Wochen dreht sich alles um König Fußball. Einige andere Events in der Landeshauptstadt müssen deshalb verschoben werden. Ein Überblick.











Link kopiert



Ausgelassene Stimmung, friedliches Miteinander, tolles Wetter – so haben Fußballfans die Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland in bester Erinnerung. Und so soll es auch im Sommer 2024 bei der Europameisterschaft sein. Vom 14. Juni bis zum 14. Juli spielen die besten Teams des Kontinents um die begehrte Trophäe – auch in Stuttgart.