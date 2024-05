Der Sommer steht in den Startlöchern und damit auch die Sommerfeste in Stuttgart. Bei einigen steht auch bereits das Datum fest. Ein Überblick.

Wenn die Sonne spät untergeht und man abends noch im T-Shirt rausgehen kann, dann ist sie da: Die Zeit der Straßenfeste. In Stuttgart gibt es eine ganze Reihe beliebter Sommerfeste, weswegen man sie sich am besten gleich in den Kalender einträgt.

Bei einigen steht bereits das Datum fest. Wir haben einen kleinen Überblick zusammengestellt, damit so viele Sommerfestnächte wie möglich mitgenommen werden können.

1. Hamburger Fischmarkt

Die Fußball-EM sorgt dafür, dass der Hamburger Fischmarkt dieses Jahr früher stattfindet als gewohnt. 2024 legt das Fest vom 23. Mai bis 2. Juni auf dem Karlsplatz an und bringt Schätze aus dem Meer nach Stuttgart. Je früher, desto besser, oder?

2. Heusteigviertelfest

Für viele eines der schönsten Straßenfeste in Stuttgart, da es im prunkvollen Gründerzeitviertel stattfindet: Das Heusteigviertelfest. Dieses Jahr kann vom 28. bis 30. Juni wieder in den von wunderschönen Altbauten gesäumten Straßen der Aperol geschlürft oder beim Flohmarkt gestöbert werden.

2. Marienplatzfest

Nachdem es erst wegen Corona und dann wegen finanzieller Gründe nicht stattfinden konnte, soll es 2024 wieder so weit sein. Vom 4. bis 7. Juli 2024 soll das Marienplatzfest wieder mit Live-Musik und einem Kinder – Kultur und Sportprogramm im Stuttgarter Süden stattfinden. Es gibt auch einen Plan, der verhindern soll, dass sich die Besucher das Bier und Essen in den anliegenden Supermärkten kauften oder von zuhause mitbringen – getreu dem Motto „Support your locals“.

3. Westallee

Das alternative Westallee Straßenfest mit seinen Lichterketten in den Bäumen zieht von Jahr zu Jahr mehr Besucher an. Auch 2024 wird man in der der Johannesstraße und am Anton-Wilhelm-Amo-Platz (ehemals Lerchenplatz) vom 11. bis 13. Juli 2024 mit Trinken, Essen, Kunst und Livemusik versorgt.

4. Bohnenviertelfest

Das Straßenfest in Stuttgarts historischer Altstadt: Vom 18. bis 20. Juli kann man sich beim Bohnenviertelfest 2024 in die Straßen voller feiernder Menschen begeben und sich auf unterschiedliche Stände freuen.

4. CSD

Kein klassisches Straßenfest, aber dennoch ein Event, das man sich auf jeden Fall in den Kalender eintragen sollte: Der Christopher Street Day. Am 27. Juli 2024 werden dieses Jahr wieder Menschenmassen mit leuchtenden Farben durch die Straßen Stuttgarts ziehen, für freie Liebe demonstrieren und bis in die Morgenstunden feiern. Das Motto 2024: „Vielfalt leben. Jetzt erst recht!“. Allerdings gibt es auch hier aufgrund der Fußball-EM Änderungen an der Route.

5. Weindorf

Was wäre Stuttgart ohne das Weindorf im Sommer? Zwei Wochen, viele Stände mit viel regionalem Essen – und natürlich viel regionalem Wein. Das Ganze findet dieses Jahr vom 28. August bis 8. September wie gewohnt auf dem Marktplatz, dem Schillerplatz und der Kirchstraße statt.