Jetzt, da die Tage länger und wärmer werden, zieht es viele Leute auch abends nach draußen. Dafür startet in Stuttgart am 27. Mai eine besondere Veranstaltungsreihe: die Abendmärkte. In den Monaten von Mai bis August finden die Abendmärkte von mittwochs bis samstags statt, jeden Tag an einem anderen Platz. Neben Speisen, Getränken und Warenangeboten gibt es ein wechselndes Programm.

Kirchplatz Stammheim

Der Abendmarkt auf dem Kirchplatz Stammheim findet jeden Mittwoch von 17 bis 22 Uhr statt, der Eröffnungsabend ist am 15. Juni. Weitere Termine sind: der 22. Juni mit Programm aus Stammheim; 29. Juni mit einem Programm der Kindertagesstätte; 6. Juli mit einem Programm der Feuerwehr und des TV Stammheim; 13. Juli mit einem Programm des Gym und Stuttgarter Rössle; 20. Juli mit einem Musikabend mit der Band Krach im Keller; 27. Juli mit Programm der Band The Sixteens, Linedance und Handharmonika-Spielring Zuffenhausen-Stammheim e. V.; 3. August mit einem Weinabend; 10. August mit einem Bierabend; 17. August mit einem Musikabend mit der Band Used.

Bahnhof Untertürkheim

Früher als der Mittwochsmarkt in Stammheim eröffnet der Abendmarkt am Bahnhof Untertürkheim, der ab dem 2. Juni donnerstags von 17 bis 22 Uhr stattfinden wird. Am Eröffnungsabend wird es Musik geben, am 9. Juni einen Weinabend und musikalische Begleitung von Princess und Edo. Weitere Programmpunkte sind: der 22. Juni mit einem Musikabend, bei dem unter anderem der Musikverein Untertürkheim auftritt; 30. Juni mit einem Weinabend und musikalischer Begleitung durch Sabine von Rosen; 7. Juli mit einem „Untertürkheimer Abend“; 14. Juli mit einem Comedyabend mit Sabine Schief und Oliver Klein; 21. Juli mit einem Jugendabend mit der Band Used; 28. Juli mit einem Bierabend; 4. August mit einem Abschlussabend unter dem Motto „Historisch und modern“.

Marktplatz Bad Cannstatt

Beim Eröffnungsabend des Abendmarkts auf dem Marktplatz Bad Cannstatt, der ab dem 27. Mai immer freitags von 17 bis 22 Uhr stattfinden wird, wird die Band Used auftreten. Es folgt am 3. Juni ein Musikabend mit dem Blue Cotton Club (’s Dudelsäckle e. V.). Weitere Programmpunkte sind: der 10. Juni mit einem Weinabend; 17. Juni mit einem Musikabend mit Ben Reichert; 24. Juni unter dem Motto „good Cannstatt – Stadtkirche rockt“; 1. Juli mit einem Musikabend mit Sabine von Rosen; 8. Juli mit einem Musikabend mit der Band Movin’ on (’s Dudelsäckle e. V.); 15. Juli mit einem Flamenco-Abend; 22. Juli mit einem Weinabend; 29. Juli mit einem Bierabend.

Rathausplatz Vaihingen

Der Abendmarkt auf dem Rathausplatz Vaihingen findet samstags von 17 bis 23 Uhr statt. Es geht los am 28. Mai mit einer Tanzdarbietung der KG Schwarze Husaren. Weitere Programmpunkte sind: 4. Juni mit einem Weinabend; 11. Juni mit einem Programm der „Freunde des Mittelalters Württemberg“ und anschließend Musik mit Ben Reichert; 18. Juni mit einem Musikabend mit der Band Used; 9. Juli mit einer Tanzdarbietung der KG Schwarze Husaren; 16. Juli mit einem „Vaihinger Abend“, mit der katholischen Gesamtkirchengemeinde; 23. Juli mit einem weiteren „Vaihinger Abend“ mit der Lesebühne der „Get Shorties“; 6. August mit einem Musikabend; 13. August mit einem Bierabend; 20. August zum Abschluss mit einem Musikabend.