Sommerzeit ist Eiszeit – und kaum etwas erfrischt an heißen Tagen so sehr wie eine Kugel Eis aus der Lieblingseisdiele.

Rund 3,4 Kilo Speiseeis essen Deutsche pro Jahr. Deutlich weniger als etwa in Polen, wo es fast 16 Kilo sind. Trotzdem weiß man hierzulande den Sommer in der Waffel oder im Becher zu schätzen. Klebrige Finger, klebrige Münder: So lässt es sich leben.

Die einen schwören auf Klassiker wie Schokolade, Vanille oder Amarena. Andere probieren immer wieder Neues aus: Eisdielen überraschen jedes Jahr mit kreativen Sorten – von Pistazie-weiße Schokolade bis hin zu Basilikum-Zitrone oder Yogurette-Buttermilch.

Fast jeder hat seine persönliche Lieblingseisdiele – wegen der besonderen Sorten, der freundlichen Bedienung oder weil man dort einfach seit Jahren Stammgast ist. Welche ist deine? Verrate sie uns!

