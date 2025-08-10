Sommer in der Stadt: Wendlingen liegt jetzt am Strand

Zunächst war die Idee nicht auf große Begeisterung gestoßen: ein Stadtstrand für Wendlingen. Seit Kurzem hat die sommerliche Oase im Zentrum geöffnet – und kommt gut an.
Die Idee des ersten Beigeordneten der Stadt Wendlingen löste bei ihrer ersten Vorstellung im Gemeinderat zunächst wenig Begeisterung aus: Als Markus Lämmle das Projekt Stadtstrand Anfang Mai erläuterte, waren es vor allen Dingen die Kosten, die angesichts der klammen Haushaltskasse viel Kritik zur Folge hatten. Mit einem stark abgespeckten Konzept wurde die Idee jetzt doch verwirklicht – und schon am Eröffnungstag strahlte nicht nur die Sonne, sondern auch die unzähligen Besucher und Besucherinnen, die mit einem kühlen Getränk in der Hand auf dem Gelände eines ehemaligen Supermarkts mitten in der Stadt die Seele baumeln ließen.