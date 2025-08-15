Sommer im Remstal: Brütende Hitze – das sind die unerträglichsten Plätze in der Stadt

Diese Tage klettert das Thermometer auf einen Rekord – wer in der Stadt unterwegs ist, sucht Schatten. Doch einige zentrale Plätze heizen sich extrem auf, so die Kritik von Passanten.
Der Deutsche Wetterdienst hat für diese Tage wieder eine Hitzewarnung ausgegeben – auf der Warnkarte ist auch das Remstal mit Fellbach, Waiblingen und Schorndorf in Lila gefärbt. Die Experten warnen vor den gesundheitlichen Folgen der starken Wärmebelastung und raten, kühle Orte aufzusuchen. Doch wer in der Stadt unterwegs ist, hat nicht immer die Chance dazu. Wir haben uns umgehört, wo es bei Hitze am unangenehmsten ist.