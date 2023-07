1 Sobald die Sonne wieder scheint, wird sich das Fildorado-Freibad wieder füllen. Foto: Fildorado/P. Steinheißer

Wegen der verkürzten Saison werden die Preise für Saisonkarten angepasst. Mehrere Events sind geplant.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Nun ist es endlich so weit, das Fildorado-Freibad ist wiedereröffnet: Von Montag an, 3. Juli, kann dort wieder geplanscht und relaxt werden. „Das Team freut sich, seinen Badegästen doch noch eine – wenn auch durch die Betriebsstörung verkürzte – Freibadsaison bieten zu können“, heißt es in einer Pressemitteilung. Zur Wiedereröffnung lockt das Filderstädter Sport- und Badezentrum mit einer besonderen Vergünstigung: „Wir möchten uns bei unseren Freibadgästen für ihre Geduld und das Verständnis für die Situation bedanken und haben uns dazu entschlossen, die Preise für die Freibad-Saisonkarten anzupassen“, so der Geschäftsführer Felix Schneider. Damit würden sich für die Gäste Einsparungen von fast zwanzig Prozent auf den normalen Tarif ergeben. Zudem stellt er für die kommenden Wochen die eine oder andere Veranstaltung im Freibad in Aussicht.