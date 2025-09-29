Sommer 2027: Zweiter Simpsons-Kinofilm angekündigt

Fast zwei Jahrzehnte nach dem ersten Film kehrt Springfields berühmteste Familie ins Kino zurück. Disney und 20th Century haben den Starttermin für "The Simpsons 2" bekannt gegeben.

Nach einer langen Durststrecke dürfen sich Fans der gelben Kultfamilie auf ein Wiedersehen im Kino freuen. Disney und 20th Century haben offiziell auf X bestätigt, dass "The Simpsons 2" am 23. Juli 2027 in die Kinos kommen wird. Der Film übernimmt damit einen Starttermin, der ursprünglich für ein nicht näher benanntes Marvel-Projekt vorgesehen war.

Die Studios halten sich mit konkreten Handlungsdetails noch zurück. Einen ersten Vorgeschmack liefert jedoch das Werbeplakat, das in den sozialen Medien veröffentlicht wurde. Es zeigt Homers charakteristischen rosa Donut und den vielsagenden Slogan "Homer's coming back for seconds", also "Homer kommt für eine zweite Runde zurück".

Das Franchise von Schöpfer Matt Groening (71) gilt als dienstälteste Animationsserie im Fernsehen. Aktuell ist die Serie, die durch das Streaming noch einmal neuen Schwung bekam und eine neue Generation von Zuschauern gewonnen hat, bereits bis zur 40. Staffel verlängert worden, die laut "Variety" 2028 und 2029 ausgestrahlt wird. In der fiktiven Stadt Springfield begleiten Zuschauer seit 1989 das Leben der Simpson-Familie mit Vater Homer, Mutter Marge sowie den Kindern Bart, Lisa und Maggie.

Erfolg mit erstem Kinofilm

Der erste Kinofilm "Die Simpsons - Der Film" startete im Juli 2007 und entwickelte sich zu einem gigantischen Erfolg. Mit einem Budget von etwa 75 Millionen US-Dollar spielte der Film weltweit rund 530 Millionen Dollar ein. Unter der Regie von Serien-Veteran David Silverman (68) erlebten Fans, wie Springfield unter einer riesigen Glaskuppel eingeschlossen wurde - nachdem Homer versehentlich den städtischen See verschmutzt hatte.