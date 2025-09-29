Sommer 2027: Zweiter Simpsons-Kinofilm angekündigt

Fast zwei Jahrzehnte nach dem ersten Film kehrt Springfields berühmteste Familie ins Kino zurück. Disney und 20th Century haben den Starttermin für "The Simpsons 2" bekannt gegeben.
Nach einer langen Durststrecke dürfen sich Fans der gelben Kultfamilie auf ein Wiedersehen im Kino freuen. Disney und 20th Century haben offiziell auf X bestätigt, dass "The Simpsons 2" am 23. Juli 2027 in die Kinos kommen wird. Der Film übernimmt damit einen Starttermin, der ursprünglich für ein nicht näher benanntes Marvel-Projekt vorgesehen war.