Wenn’s im Sommer kühl wird, singt man gern mit Rudi Carrell, dass es mal wieder „nass und sibirisch“ sei. Wann es „mal wieder richtig Sommer“ wird, fragt der Song seit genau fünfzig Jahren. Ist er Ende Juli 2025, bei Dauerregen und 17 Grad, wieder aktuell?

Kommt drauf an, was ein „richtiger“ Sommer ist. Tatsächlich sind die Temperaturen derzeit außergewöhnlich niedrig und die Regenmenge außergewöhnlich hoch. Das zeigen die Daten unserer „Klimazentrale“, die aktuelle Werte mit dem vergleichen, was seit 1961 als normal gelten darf.

Vor vier Wochen: Hitzewelle

Konkret: Binnen 30 Tagen werden in Stuttgart im Hochsommer typischerweise 40 bis 90 Milimeter Regen pro Quadratmeter gemessen, das zeigen die Aufzeichnungen des Deutschen Wetterdienstes am Schnarrenberg. Aktuell liegt der Zähler bei 155 Milimetern. Die Temperatur lag Ende Juli in den vergangenen Jahrzehnten in aller Regel zwischen 23 und 29 Grad.

Am Montag wird das Thermometer kaum mehr als 17 Grad anzeigen – einer der niedrigsten Werte seit mehr als sechzig Jahren. Kühler war es an einem 28. Juli nur 1982 (16,2 Grad), 1984 (16,6 Grad) und 1973 (17,0 Grad).

Derzeit ist es also deutlich zu nass und zu kühl, und das nicht nur gefühlt. Auf den bisherigen Sommer trifft das so nicht zu. Beispielsweise wurden 2025 bislang 13 sogenannte heiße Tage mit einer Höchsttemperatur von 30 Grad oder mehr gezählt. Zu erwarten wären eigentlich nur zwischen vier und zehn solcher Tage, wenn man die Jahrzehnte seit 1991 zum Vergleich hinzuzieht. Zwischen 1961 und 1990 wären vier heiße Tage bis Ende Juli schon viel gewesen.

Unsere Empfehlung für Sie Studie Hitzewelle durch Klimawandel um bis zu vier Grad heißer In diesem Jahr war es in Europa ungewöhnlich früh extrem heiß. Laut einer Studie hat der menschengemachte Klimawandel die jüngste Hitzewelle verstärkt.

Die Hitzewelle Ende Juni, Anfang Juli ist vielleicht schon wieder vergessen. Damals war es viel zu heiß. In den zurückliegenden 30 Tagen war es im Vergleich mit den früheren Jahrzehnten deutlich öfter zu warm als zu kühl. Siebenmal lag die Tageshöchsttemperatur über dem Normalbereich der letzten drei Jahrzehnte, dreimal darunter. Zwischen der Hitze vor vier Wochen und der überdeutlichen Abkühlung war es, um zu Rudi Carell zurückzukommen, „richtig Sommer ... wie er früher einmal war“: Die Temperaturen lagen im normalen Bereich.

Niederschlag gab es dagegen von Juni bis Mitte Juli eher zu wenig. Zwar hat es in den vergangenen zehn Tagen fast jeden Tag geregnet, davor aber längere Zeit nicht. Seit Anfang Juni gab es am Schnarrenberg 16 Tage mit relevantem, sieben mit geringem Niederschlag – und 34 Tage, an denen nicht ein Tropfen Wasser gefallen ist.

Klimazentrale Stuttgart

Dieser Artikel ist Teil des Wetter- und Klimamonitors von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Wir stellen für alle Orte in der Metropolregion Stuttgart Daten von amtlichen Wetterstationen zur Verfügung und vergleichen sie automatisiert mit Langzeitmessreihen: Ist das Wetter heute ungewöhnlich oder nicht?

Auf unserer Themenseite finden Sie alle Daten für Ihren Ort sowie weitere Recherchen zum Klimawandel in Baden-Württemberg. Mehr zu unserer Methodik lesen Sie hier.