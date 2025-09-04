Solvay in Bad Wimpfen: „Vergiftung des Neckars stoppen“: Umwelthilfe geht gegen Chemiekonzern vor

Die Deutsche Umwelthilfe geht juristische Schritte gegen einen Chemiekonzern, der ein Werk im Kreis Heilbronn betreibt. Das Unternehmen sieht sich im Recht.
Das Chemie-Unternehmen Solvay „vergiftet den Neckar“. So sieht es die Deutsche Umwelthilfe (DUH). Derzeit darf das Werk in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) die Chemikalie Trifluoressigsäure (TFA) in den Fluss leiten, das ist von den Behörden genehmigt. Die Substanz gehört zu den sogenannten Ewigkeitschemikalien, die sich kaum natürlich abbauen und in Gewässern, Trinkwasser und Böden anreichern.