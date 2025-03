Solo-Trip: Prinz William: Erste Auslandsreise des Jahres ohne Prinzessin Kate

In politisch unruhigen Zeiten wird Prinz William nach Estland reisen. An der Grenze zu Russland besucht der Ehemann von Prinzessin Kate unter anderem dort stationierte britische Streitkräfte. Seine Ehefrau begleitet ihn nicht.

Schon in wenigen Tagen wird sich der englische Thronfolger Prinz William (42) auf seinen ersten Auslandstrip des laufenden Jahres begeben. Die Reise führt ihn vom 20. bis zum 21. März nach Estland und damit an die NATO-Außengrenze mit Russland, wie unter anderem "People" unter Berufung auf den Palast berichtet. Es ist bereits der zweite Besuch eines britischen Royals in dem baltischen Staat in diesem Jahr.

Prinz William besucht Streitkräfte in Estland

Prinz William wird solo auf seine Reise gehen. Seine Ehefrau Prinzessin Kate (43), deren Krebs in Remission ist, begleitet ihn nicht. Kate war zuletzt vermehrt zu öffentlichen Verpflichtungen zurückgekehrt. Sie nahm etwa zu Beginn der Woche am traditionellen Commonwealth-Day-Gottesdienst in der Westminster Abbey teil, den sie ein Jahr zuvor aufgrund ihrer Erkrankung noch verpasst hatte.

"Hoffentlich wird Catherine im nächsten Jahr ein bisschen mehr reisen, sodass wir vielleicht ein paar mehr Reisen planen können", hatte William noch im November erklärt.

In Estland besucht der Prinz von Wales das Merican Regiment, dessen Oberst er ist. Vor Ort wird er sich darüber informieren, wie die Einheit in politisch unruhigen Zeiten die Ostflanke der NATO stärkt. Die britische Armee hält sich gemeinsam mit anderen Nationen in den baltischen Staaten auf, "um die euro-atlantische Sicherheit zu verbessern, unsere Verbündeten zu beruhigen und unsere Gegner abzuschrecken", heißt es auf der Webseite der Streitkräfte.

Erst vor einigen Monaten besuchte Prinz Edward (61), der jüngste Bruder von König Charles III. (76), Estland. Der Herzog von Edinburgh nahm während seines zweitägigen Besuchs im Januar eine Reihe von militärischen Verpflichtungen wahr. In seiner Funktion als Colonel-in-Chief der Royal Dragoon Guards besuchte er ebenfalls in Estland stationierte Truppen, wie auch in einem Instagram-Post der Royal Family zu sehen war.