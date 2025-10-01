Sollen Anschläge geplant haben: Drei mutmaßliche Hamas-Mitglieder in Berlin festgenommen

1 In Berlin sollen drei mutmaßliche Hamas-Mitglieder gefasst worden sein (Symbolfoto). Foto: Soeren Stache/dpa/Soeren Stache

Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwoch in Berlin drei mutmaßliche Hamas-Unterstützer wegen möglicher Anschlagsplanungen festnehmen lassen. Wie der Generalbundesanwalt in Karlsruhe mitteilte, sollen die drei Beschuldigten als sogenannte Auslandsoperateure der radikal-islamistischen Terrororganisation Hamas spätestens seit Sommer damit befasst gewesen sein, von Deutschland aus für die Organisation Schusswaffen und Munition zu beschaffen. Die Waffen sollten nach Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft für Mordanschläge auf israelische oder jüdische Einrichtungen in Deutschland dienen.