1 Alec Baldwin spielt in "Rust" die Hauptrolle. Foto: imago images/ABACAPRESS/Fati Sadou

Zum Western "Rust", bei dessen Produktion es zu einem Todesfall gekommen war, ist nun der erste Trailer erschienen. Im Mai startet das Werk in den deutschen Kinos.











Link kopiert



Der Western "Rust" mit Alec Baldwin (66) in der Hauptrolle wird wohl für alle Zeiten mit dem tragischen Tod der Kamerafrau Halyna Hutchins (1979-2021) in Verbindung stehen. Bei den Dreharbeiten im Oktober 2021 wurde sie am Set des Films durch eine Kugel aus einem Revolver tödlich getroffen, den Alec Baldwin in der Hand hielt.