Soll die Ukraine Land abtreten?: Falsches Futter für den Drachen Putin

Der Frontverlauf in der Ukraine soll nach EU-Willen Startpunkt für Verhandlungen mit Russland sein. Was denn sonst? Entscheidend wird, dass Putin seine Beute nicht behält.
Seit Donald Trump mal wieder Frieden mit Russland propagiert, geht es voran. Leider in die falsche Richtung. Auch wenn die Ukraine, die EU und das Vereinigte Königreich den US-Präsidenten absichtlich falsch verstehen und angeblich im Einklang mit Trump ebenfalls Verhandlungen mit dem russischen Kriegstreiber Wladimir Putin befürworten.