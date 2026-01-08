Solitudeplatz in Ludwigsburg: Winterdorf wird verlängert – Gibt es eine Neuauflage?

Das Winterdorf auf dem „Problemplatz“ Ludwigsburgs ist bislang eine Erfolgsgeschichte. Betreiber Frederik Felkner kann sich eine Wiederholung vorstellen – die Stadt überlegt noch.
Das Winterdorf auf dem Ludwigsburger Solitudeplatz geht in die Verlängerung: Wie Betreiber Frederik Felkner mitteilte, sind seine Hütte sowie die beheizten Iglus noch bis Ende Februar geöffnet. Sowohl er als auch die Stadt Ludwigsburg, die das Ganze ins Leben gerufen hat, sind bislang zufrieden. Doch ob das Winterdorf eine einmalige Angelegenheit bleibt oder es eine Neuauflage geben wird, ist derzeit noch unklar.