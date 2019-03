1 Die Polizei Ditzingen sucht nach Zeugen des Unfalls (Symbolbild). Foto: dpa

Am Donnerstagnachmittag hat es in der Solitudeallee in Korntal gekracht. Eine junge Fiat-Fahrerin wollte offenbar im Stau überholen. Es entstand ein hoher Schaden.

Korntal-Münchingen - Am Donnerstag hat es gegen 16.50 Uhr in der Solitudeallee in Korntal (Kreis Ludwigsburg) einen Unfall zwischen einem Fiat und einem Peugeot gegeben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass eine 18 Jahre alte Fiat-Fahrerin, die zwei gleichaltrige Frauen an Bord hatte, in der Solitudeallee in Richtung Zuffenhauser Straße unterwegs war.

Ein Transporter-Fahrer hielt die Einmündung frei

In der Solitudeallee herrschte zu diesem Zeitpunkt stockender Verkehr. Eine 46 Jahre Peugeot-Fahrerin wollte derweil von der Apfelallee nach links in die Solitudeallee abbiegen. Ein bislang noch unbekannter Fahrer, der vermutlich einen Transporter fuhr und sich ebenfalls in der Solitudeallee befand, hielt wohl die Einmündung der Apfelallee frei, um der Frau im Peugeot das Abbiegen zu ermöglichen. Im weiteren Verlauf stießen der Fiat und der Peugeot zusammen. Möglicherweise hatte die Fiat-Fahrerin zum Überholen der Fahrzeugschlange angesetzt, um die Linksabbiegespur in Richtung der Zuffenhauser Straße zu erreichen. Das Polizeirevier Ditzingen bittet Zeugen des Unfalls und insbesondere den Verkehrsteilnehmer, der die Apfelallee frei hielt, sich unter der Telefonnummer 07156/4352-0 melden.