Solitude-Lauf in Gerlingen: Streckenrekord knapp verpasst – aber Rekord bei Teilnehmern erreicht

Die 39. Auflage des Gerlinger Solitude-Laufs wartet mit einem Teilnehmerrekord auf. Trotz des nasskalten Wetters werden hervorragende Zeiten erreicht.
Sechs Grad Celsius und leichter Regen sind nicht äußere Bedingungen, die Hobby-Jogger am Sonntagmorgen zu einer Laufrunde animieren. Es sei denn, der Solitude-Lauf steht an: Denn bei der 39. Auflage wurde mit knapp 2000 Finishern in den drei Hauptläufen erneut ein Teilnehmerrekord aufgestellt – und damit die Bestmarke aus dem Vorjahr (1815) nochmals überboten.