Solitude-Lauf in Gerlingen: Streckenrekord knapp verpasst – aber Rekord bei Teilnehmern erreicht

Die 39. Auflage des Gerlinger Solitude-Laufs wartet mit einem Teilnehmerrekord auf. Trotz des nasskalten Wetters werden hervorragende Zeiten erreicht.

Sechs Grad Celsius und leichter Regen sind nicht äußere Bedingungen, die Hobby-Jogger am Sonntagmorgen zu einer Laufrunde animieren. Es sei denn, der Solitude-Lauf steht an: Denn bei der 39. Auflage wurde mit knapp 2000 Finishern in den drei Hauptläufen erneut ein Teilnehmerrekord aufgestellt – und damit die Bestmarke aus dem Vorjahr (1815) nochmals überboten.

Angemeldet gewesen waren sogar mehr als 2400 Teilnehmer – erstmals musste das Organisationsteam die Anmeldelisten schon zwei Wochen vor dem Start schließen. Bürgermeister Dirk Oestringer kennt zwei Gründe dafür. „Zum einen ist es einer der ersten Läufe im Jahr. Zum anderen ist die Strecke durch ihre Topografie sehr herausfordernd für die Läufer“, erläuterte er.

Knapp 2000 Läufer erreichten das Ziel

Trotz der alles andere als optimalen Wetterbedingungen wurden auch in diesem Jahr hervorragende Zeiten gelaufen. Die Sieger in den drei Hauptläufen waren jeweils eine Klasse für sich. So gewann Stephan Schwarz, Vorsitzender der SVGG Hirschlanden-Schöckingen und Teilnehmer am Ironman Hawaii 2024, den Halbmarathon in 1:12:44 Stunden und distanzierte den Zweitplatzierten Arthur Marceau (Stuggi Trailers/1:14:54 Stunden) um mehr als zwei Minuten. Rang drei ging an Schwarz‘ Clubkollegen Martin Pflugfelder, der lediglich fünf Sekunden nach Marceau ins Ziel kam.

Stephan Schwarz (2. v. li.) siegte bei den Männern im Halbmarathon. Foto: Andreas Gorr

„Mir haben die äußeren Bedingungen nichts ausgemacht. Nur der Boden war im Wald bisweilen etwas rutschig“, meinte Stephan Schwarz, der sich nach etwa sieben Kilometern auf dem steilen Weg hinab ins Mahdental von der Konkurrenz abgesetzt hatte. Schnellste Frau war Heidi Kleiser (Bietigheimer Fackellauf) in 1:27:37 Stunden.

Mehr als 2400 Laufbegeisterte hatten sich für den Solitude-Lauf angemeldet. Foto: Andreas Gorr

Eine Klasse für sich war Matthäus Jäckle über die Zehn-Kilometer-Distanz. Der Stuttgarter lief 34:00 Minuten und war 28 Sekunden schneller als bei seinem Premierensieg zwei Jahre zuvor. Auf den zweitplatzierten Marc Schulze vom KSG-Runningteam (36:32 Minuten) hatte er einen Vorsprung von mehr als zweieinhalb Minuten. „Ich habe vom Start weg Gas gegeben und mich nicht mehr umgedreht und nichts mehr hinter mir gehört“, beschrieb Jäckle seinen Lauf. Er war froh, als der Startschuss gefallen war. „Der Start und das Warmmachen war bei den Temperaturen unangenehm“, räumte er ein. Dritter war David Weber (TSV Mühlhausen), der sich an Schulze angehängt hatte und 13 Sekunden nach diesem durchs Ziel lief.

Noch deutlicher war der Sieg bei den Frauen über die zehn Kilometer. Elisa Charlotte Fritzsche (adidas runners München) blieb in 39:37 Minuten als Einzige unter der 40-Minuten-Marke und distanzierte Susanne Sartor (SSV Ulm/43:19 Minuten) und Clara Kochsiek (Die Kochsieks/44:45 Minuten). „Es war sehr wellig. Ich hatte Schwierigkeiten, mein Tempo zu halten“, meinte die Siegerin, deren Vater Stefan Fritzsche bis vor kurzem in Gerlingen das Amt für Jugend, Familie und Senioren geleitet hatte.

Charlotte Fritzsche (re.) war die schnellste Läuferin über die zehn-Kilometer-Distanz. Foto: Andreas Gorr

Auch über fünf Kilometer war der Sieger ein Wiederholungstäter. Jan Kristian Knapp unterbot seine Siegerzeit aus dem Vorjahr (15:48 Minuten) um 17 Sekunden und blieb nur eine einzige Sekunde über dem Streckenrekord vom Marius Nasst aus dem Jahr 2024. „Bis auf die Zielgerade habe ich geglaubt, dass ich die 15:30 Minuten knacken kann“, meinte Jan Kristian Knapp, der sich vom Start weg abgesetzt hatte. Der Regen habe ihm nichts ausgemacht, aber für ihn seien es fünf Grad zu kühl gewesen. Auf Rang zwei lief der Waiblinger Joshua Schelkus (16:23 Minuten) vor Florian Leeb (VfL Sindelfingen Triathlon/17:11 Minuten).

Eine Menschenmasse an Läufern ergoss sich über die Straße zum Schloss Solitude. Foto: Andreas Gorr

Die überraschteste Teilnehmerin über fünf Kilometer war wohl Maike Beck, die nach 28:11 Minuten mit einem Brautschleier auf den Haaren und einer Schärpe mit der Aufschrift „Bride to be“ über die Ziellinie lief. „Ich feiere heute meinen Junggesellinnenabschied, und ein paar Freundinnen haben mich heimlich angemeldet und sind mitgelaufen“, erklärte sie.