1 Die Polizei geht nach dem Feuer in Solingen im März von Brandstiftung aus. (Archivbild) Foto: dpa/Gianni Gattus

Nachdem ein Feuer in der Großstadt Solingen in Nordrhein-Westfalen vier Menschen das Leben gekostet hat, steht für die Ermittler ein 39-Jähriger unter Verdacht.











Nach dem Brand mit vier Toten in Solingen vor zwei Wochen hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt. Er steht unter dem Verdacht des vierfachen Mordes, wie die Ermittler am Mittwoch in Wuppertal mitteilten. Der 39-Jährige soll zwei Wochen später erneut versucht haben, einen Menschen umzubringen, indem er einen Mann mit einer Machete angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben soll. Deswegen sei gegen ihn bereits Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen worden.