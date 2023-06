7 Eine Demonstrantin am Wochenende in Stuttgart Foto: dpa/Christoph Schmidt

Die Solidaritätskundgebungen in der Stuttgarter Innenstadt für die Ukraine zeugen von der Stärke der demokratischen Gesellschaft, kommentiert Jan Sellner.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Die Menschen in Stuttgart und in vielen anderen Städten sind am Wochenende gegen den Krieg aufgestanden. Gegen den Kriegstreiber und Aggressor Wladimir Putin. Und für die Ukraine und ihre Menschen, die sich den russischen Angreifern auf eindrucksvolle Weise entgegenstellen, angefangen von ihrem Präsidenten.