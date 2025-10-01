Solidarität mit Kriegsopfern: Prinzessin Anne besucht völlig überraschend die Ukraine

Prinzessin Anne ist überraschend in die Ukraine gereist. Die 75-jährige Schwester von König Charles besuchte am Dienstag Kiew, um ihre Solidarität mit den vom Krieg betroffenen Kindern und Familien zu zeigen. Bei einem Treffen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj übergab sie einen Brief ihres Bruders.
Die Reise war streng geheim. Aus Sicherheitsgründen wurde Prinzessin Annes (75) Ukraine-Besuch erst im Nachhinein bekannt gegeben. Am Dienstag erreichte die Schwester von König Charles III. (76) mit dem Zug die ukrainische Hauptstadt Kiew, wie übereinstimmend britische Medien berichten - nur zwei Tage nachdem ein russischer Luftangriff mindestens vier Menschen getötet hatte, darunter ein zwölfjähriges Mädchen.