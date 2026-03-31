Ausgelöst durch den Fall von Collien Fernandes teilen weitere Frauen ihre Erfahrungen mit digitaler sexualisierter Gewalt. Auch Verona Pooth wurde Opfer und betont: "Diese Ohnmacht ist schwer auszuhalten."
Nachdem Schauspielerin Collien Fernandes (44) ihrem Ex-Mann Christian Ulmen (50) öffentlich vorgeworfen hat, ihr im Internet sexualisierte Gewalt angetan zu haben, melden sich immer mehr prominente Frauen mit eigenen Erfahrungen zu Wort. Auch Moderatorin Verona Pooth (57) berichtet dem Magazin "Bunte" von jahrelangem digitalem Missbrauch. "Ich habe immer wieder Fotos zugeschickt bekommen, darunter auch pornografische Bilder, auf die mein Kopf montiert wurde", so das TV-Gesicht.