Ausgelöst durch den Fall von Collien Fernandes teilen weitere Frauen ihre Erfahrungen mit digitaler sexualisierter Gewalt. Auch Verona Pooth wurde Opfer und betont: "Diese Ohnmacht ist schwer auszuhalten."

Nachdem Schauspielerin Collien Fernandes (44) ihrem Ex-Mann Christian Ulmen (50) öffentlich vorgeworfen hat, ihr im Internet sexualisierte Gewalt angetan zu haben, melden sich immer mehr prominente Frauen mit eigenen Erfahrungen zu Wort. Auch Moderatorin Verona Pooth (57) berichtet dem Magazin "Bunte" von jahrelangem digitalem Missbrauch. "Ich habe immer wieder Fotos zugeschickt bekommen, darunter auch pornografische Bilder, auf die mein Kopf montiert wurde", so das TV-Gesicht.

Hinzu kamen handgeschriebene Texte, deren Inhalt sie nicht öffentlich wiederholen will. Die Sendungen hätten dabei stets von derselben Person gestammt. "Ich erkannte die Briefumschläge oft schon von außen - und jedes Mal lief es mir kalt den Rücken hinunter", sagt die 57-Jährige.

Anzeige blieb ohne Ergebnis

Pooth erstattete Anzeige, der Absender konnte jedoch nicht ermittelt werden. "Diese Ohnmacht ist schwer auszuhalten und macht wütend und auch ängstlich", erklärt sie. Dazu sei für sie überraschenderweise das Gefühl von Scham gekommen: "Rational weiß man, dass man keinerlei Schuld trägt - und trotzdem fühlt man sich bloßgestellt und in seiner Würde verletzt."

Ähnliche Erfahrung müssen auch viele andere Frauen machen, besonders Prominente. "Trotzdem ist es jedes Mal ein massiver Eingriff in die persönliche Integrität", betont Pooth. Gemeinsam müsse man für Sensibilisierung und Sichtbarkeit sorgen. Wenn der Angriff aber wie von Fernandes geschildert aus dem eigenen Umfeld stamme, "erschüttert das noch einmal auf eine ganz andere Weise".

Der Fall Collien Fernandes

In der "Bunte" meldeten sich auch weitere Frauen zu Wort und teilten ihre Geschichten mit sexualisierter Gewalt im Netz, darunter die Schauspielerinnen Mirja du Mont und Caroline Beil, Klimaaktivistin Luisa Neubauer sowie Ex-Dschungelkönigin Lilly Becker.

Hintergrund sind die Vorwürfe von Collien Fernandes gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen. Die 44-Jährige, von 2011 bis Anfang 2026 mit dem Schauspieler verheiratet, erhob zuerst im "Spiegel" schwere Anschuldigungen. Demnach soll Ulmen über Jahre hinweg Fake-Profile unter ihrem Namen im Internet angelegt, mit mehreren Männern sexuelle Affären vorgetäuscht und pornografisches Material verbreitet haben. Fernandes bezeichnete das als "digitale Vergewaltigung". Der Schauspieler selbst hat sich bislang nicht geäußert. Sein Anwalt erklärte, es würden "unwahre Tatsachen aufgrund einer einseitigen Schilderung verbreitet", und kündigte rechtliche Schritte an.