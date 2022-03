1 Die Justizvollzugsanstalt in Stuttgart-Stammheim. Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Post aus dem Gefängnis: die Gefangenenvertretung der Justizvollzugsanstalt Stammheim meldet sich mit einer Solidaritätsadresse und einem Plädoyer für die freiheitliche Demokratie zu Wort.















Stuttgart - Bemerkenswerte Aktion von Insassen der Justizvollzugsanstalt (JVA) Stammheim: In einem offenen Brief bringen sie ihre Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck: „Auch wir, die Inhaftierten der JVA Stuttgart-Stammheim, möchten den Menschen in der Ukraine unser tief empfundenes Mitgefühl übermitteln. Wir gedenken der Opfer dieses unentschuldbaren Angriffskriegs“, schreibt Gregor Hill im Namen der Gefangenenvertretung. Sie sehen darin „den letzten Versuch eines verbitterten Despoten, der seinem Volk keinen Fortschritt gebracht hat, auf dem Rücken unschuldiger Menschen in die Geschichte einzugehen“.

„Wir werden die Freiheit verteidigen“

Putin lege ethisch-moralische Bedenken gegen kriegerische Handlungen als Schwäche aus, schreibt Hill weiter. Nun müsse man im Westen beweisen, „dass wir aber sehr wohl bereit sind, für unsere freiheitliche Demokratie zu kämpfen. Es gehe nicht nur darum, die Ukraine zu beschützen, sondern auch unsere Lebensweise: „Wir haben lange für Freiheit, Menschlichkeit und Mitbestimmungsrecht gekämpft und werden das gegen jedwede dunkle Macht verteidigen, die dies bedroht“, betont die Gefangenenvertretung. Und weiter heißt es in dem Brief: „Wir kämpfen an der Seite unserer Brüder und Schwestern in der Ukraine und für die freiheitliche Demokratie in der ganzen Welt.“