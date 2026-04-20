Solidarität in Esslingen: Sechsköpfige Familie verliert im Feuer alles – aber wildfremde Leute helfen

Nach dem Wohnungsbrand an der Urbanstraße hat Familie K. fast alles verloren. Eine Freundin sammelt Spenden – doch die Betroffenen denken jetzt an andere Brandopfer.
Die Angst ist immer noch da. Die sieben und neun Jahre alten Mädchen wachen nachts auf und krabbeln zu Mama ins Bett. Auch die ist angeschlagen. „Meine Freundin steht sehr unter Schock“, erzählt Mehtap Odabas, eine Nahestehende der Vierfachmutter. Was die erlebt habe, sei schlicht traumatisch. „Sie leidet“, momentan sei die Freundin von der Arbeit freigestellt.