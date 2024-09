Solche Schmerzen hatte ich noch nie: Ex-Lets Dance-Star Ann-Kathrin Bendixen hatte einen Roller-Unfall

Ex-"Let's Dance"-Star und Influencerin Ann-Kathrin Bendixen berichtet in einem Instagram-Post von ihrem Unfall mit einem Roller in Vietnam. Dabei bedankte sie sich vor allem bei Reisebegleiter Gabriel Kelly, der sie ins Krankenhaus brachte.

Die ehemalige "Let's Dance"-Teilnehmerin und Influencerin Ann-Kathrin Bendixen (24, "affe auf bike") hat in einem Instagram-Post über ein dramatisches Erlebnis auf ihrer Reise durch Vietnam berichtet, bei dem ihr Begleiter und "Let's Dance"-Kollege Gabriel Kelly (23) zu einer wichtigen Stütze für sie wurde.

"Wir sind eine vietnamesische Straße entlang gefahren, die immer steiler und gefährlicher wurde", beginnt sie ihren Bericht. "Die Nacht brach herein und wir entschlossen uns aus Sicherheitsgründen auf dem Weg zu schlafen." Doch ein aufziehendes Gewitter machte den beiden klar, "wie lebensgefährlich diese Straße werden würde, wenn diese auch noch nass wird. Unter solchen Bedingungen weiterzufahren, wäre lebensmüde gewesen. Also entschlossen wir uns dazu, das Zelt zusammenzupacken und nachts, den Berg ganz langsam runterzurollen."

Gabriel Kelly fuhr sie ins nächste Krankenhaus

Sie könne sich nur noch daran erinnern, "wie ich diese Steigung runtergerutscht bin und dann mein Bein schlagartig zwischen Lenker und Roller gedreht wurde. Solche Schmerzen hatte ich, glaube ich, noch nie." Gabriel Kelly sei ihr zu Hilfe geeilt, als sie immer wieder seinen Namen geschrien habe. "Es fühlte sich an wie eine Ewigkeit, bis er kam und mein Bein vom Roller befreien konnte", schildert Bendixen. Danach könne sie sich an kaum etwas erinnern, da sie immer wieder bewusstlos gewesen sei. Gabriel Kelly versuchte vergebens einen Krankenwagen zu rufen oder Hilfe von den Bewohnern vor Ort zu bekommen. "Er trug mich zum Roller, klemmte meine Arme unter seine Achseln und fuhr mich ins nächste Krankenhaus."

Im Krankenhaus sei ein Röntgenbild gemacht worden. Das Ergebnis: "Meinen Knochen geht es gut. Irgendwas ist mit den Bändern. Laut den Einheimischen soll es ein paar Monate dauern, bis ich wieder richtig laufen kann. Jetzt heißt es abwarten und in Deutschland eine zweite Meinung einholen." Die Influencerin sei einfach nur dankbar, "dass Gabriel da war und sich so gekümmert hat. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es mir ohne ihn ergangen wäre." In dem Posting zeigen Bilder und Clips das geschwollene Knie von Bendixen und Kelly, wie er nach dem Unfall den Roller in die Werkstatt bringt.

In einer Instagram-Story berichten die beiden, dass der Roller nach der Reparatur wieder intakt sei und Bendixen jetzt vor allem ihr Bein hochlegen oder sich auf Krücken bewegen müsse. Was die Influencerin ihren Fans noch nicht sagen kann, ist, ob sie bei der "Let's Dance"-Tour im Herbst dabei sein kann. In einer Story sagt sie dazu: "Ich kann jetzt noch nicht sagen, ob ich in sechs Wochen tanzen kann, ich bezweifle es grade, aber ..."

In den vergangenen Tagen hatten die Influencerin und der Musiker, die beide Anfang des Jahres in der 17. Staffel von "Let's Dance" tanzten und Kelly sogar gewann, bereits mehrere Eindrücke ihrer Roller-Reise durch Vietnam mit ihren Followerinnen und Followern bei Instagram geteilt. Dabei hatten sie bereits von "verrückten Straßen" und "tausend Schlaglöchern" berichtet.