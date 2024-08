Solarthermie in Bad Rappenau: Nur eine einzige Anlage in Deutschland ist noch größer

9 Hier lässt es sich aushalten: Manfred Bauer mitten in seinem Solarthermiefeld. Foto: Judith A. Sägesser

In Bad Rappenau geht in wenigen Tag eine besonders große Solarthermieanlage ans Netz. Sie optimiert das Geschäftsmodell, das sich der private Energieproduzent Manfred Bauer schon vor Jahren ausgedacht hat.











Link kopiert



Manche verstehen zunächst nicht, warum die Anlage ausgerechnet am Ende des Sommers ans Netz geht. Also dann, wenn die kürzeren Tage den Ertrag an Sonnenenergie schmälern. Manfred Bauer winkt ab; es sei so gewollt, dass die Lastwagen aus Finnland die Solarthermie-Module in der warmen Jahreszeit bei ihm auf seinem Feld in Bad Rappenau abladen. Bei Matsch- und Winterwetter werde hier kein Modul in den Boden gerammt. „Das wäre eine Schlammschlacht.“ Leider war dieser Sommer dann auch arg verregnet, an manchen Tagen pausierte die Baustelle wetterbedingt.