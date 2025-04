1 Am Wochenende kann man in Stuttgart zu Häuser von Leuten spazieren, die bereits Solarenergie nutzen. Foto:

Bei zwei Solarspaziergängen in Stuttgart lernen die Teilnehmer die Photovoltaik live kennen. In Weilimdorf muss man sich anmelden.











Solaranlagen kann man sich am besten vorstellen, wenn man sie sieht. Das haben sich Solarscouts aus Stuttgart gedacht und zwei Solarspaziergänge in den nächsten Tagen organisiert. Die Teilnehmer werden verschiedene Anlagen in Mühlhausen und in Weilimdorf besuchen.