Solarenergie: Zahl der Balkonkraftwerke seit Jahresbeginn verdoppelt

1 Inzwischen gibt es mehr als 700.000 Balkonkraftwerke. (Archivbild) Foto: Stefan Sauer/dpa

Seit Jahresbeginn hat sich die Zahl der kleinen Solaranlagen in Deutschland bereits verdoppelt. Die installierte Leistung stieg sogar noch schneller. Das hat auch mit einer Regeländerung zu tun.











Bonn/Berlin - Die Zahl der Balkonkraftwerke in Deutschland steigt weiter rasant. Inzwischen zählt das Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur 706.509 "steckerfertige Solaranlagen" in Betrieb (Stand 2. Oktober). Das sind doppelt so viele wie zu Jahresbeginn. Wahrscheinlich ist die Zahl sogar noch höher, da es eine Frist von einem Monat für Nachmeldungen gibt und manche Anlagen - trotz Pflicht - schlicht nicht gemeldet werden.