Solaranlagen und Windräder: Anstieg um elf Prozent bei erneuerbaren Energien

Um beim Klimaschutz voranzukommen, setzt Deutschland auf Ökoenergien. Das soll auch dabei helfen, um die Abhängigkeit von Lieferanten fossiler Energien zu vermindern. Nun liegen neue Ausbauzahlen vor.
Bonn - In Deutschland sind im vergangenen Jahr deutlich mehr Solaranlagen und Windräder gebaut worden. Die installierte Leistung der erneuerbaren Energien sei um elf Prozent auf knapp 210 Gigawatt gestiegen, teilte die Bundesnetzagentur in Bonn mit. Damit wurde das Ausbautempo der Vorjahre annähernd erreicht, 2023 und 2024 war es jeweils um zwölf Prozent nach oben gegangen.