Solaranlagen und Windräder: Anstieg um elf Prozent bei erneuerbaren Energien

Um beim Klimaschutz voranzukommen, setzt Deutschland auf Ökoenergien. Das soll auch dabei helfen, um die Abhängigkeit von Lieferanten fossiler Energien zu vermindern. Nun liegen neue Ausbauzahlen vor.

Bonn - In Deutschland sind im vergangenen Jahr deutlich mehr Solaranlagen und Windräder gebaut worden. Die installierte Leistung der erneuerbaren Energien sei um elf Prozent auf knapp 210 Gigawatt gestiegen, teilte die Bundesnetzagentur in Bonn mit. Damit wurde das Ausbautempo der Vorjahre annähernd erreicht, 2023 und 2024 war es jeweils um zwölf Prozent nach oben gegangen.

Mehr als die Hälfte der installierten Gesamtleistung in Deutschland entfiel im vergangenen Jahr auf Solaranlagen (117 Gigawatt), der Leistungszuwachs lag bei 16,4 Gigawatt. In keinem anderen Bundesland kam der Ausbau so weit voran wie in Bayern (plus 4,5 Gigawatt). Die sogenannten Balkonkraftwerke - also Mini-Photovoltaikanlagen von Haushalten - wurden im Bundesgebiet etwas wichtiger. Die registrierten Anlagen machten 2025 den Angaben zufolge einen Anteil von 3,2 Prozent der zugebauten Solarleistung aus, 2024 hatte dieser Anstieg noch 2,5 Prozent betragen.

Während der Zubau im Solarbereich 2025 leicht unter dem Vorjahr lag, lag der Zubau von Windrädern an Land mit 4,6 Gigawatt deutlich über dem Vorjahreswert von 2,6 Gigawatt. In Nordrhein-Westfalen war der Ausbaufortschritt mit einem Plus von 1,3 Gigawatt besonders groß.

Ausbau soll beschleunigt werden

Die Windräder an Land kommen der Bundesnetzagentur zufolge in Deutschland inzwischen auf eine installierte Leistung von 68,1 Gigwatt. 2030 soll es mit 115 Gigawatt fast doppelt so viel sein. Das ist eine ambitionierte Aufgabe. Denn um dieses Ziel zu erreichen, müsste das Onshore-Ausbautempo des vergangenen Jahres etwa verdoppelt werden.

Neben den Solaranlagen und der Onshore-Windkraft als Haupttreiber der Energiewende spielen noch Windräder auf dem Meer und Biomasse-Anlagen eine Rolle. Während der Ausbaufortschritt bei Offshore zwar vorhanden, aber schwach ist, stagniert die Situation bei Biomasse.