Soko-Stuttgart-Dreh in Sindelfingen

1 Gespannt auf die Ausstrahlung (von links): Kevin Kugel, Schauspieler Benjamin Strecker (als Rico Sander), Karl Kranzkowski (als Michael Kaiser) und Kugels Team. Foto: Kevin Kugel Chocolatier

Die Fernsehermittler der Kriminalserie „Soko Stuttgart“ begaben sich im August 2022 auf Verbrecherjagd in Sindelfingen. Dafür wurden einige Szenen beim Chocolatier Kevin Kugel gedreht. Demnächst wird die Folge im ZDF laufen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Für die Soko-Stuttgart-Dreharbeiten im August hatte die Sindelfinger Chocolaterie für zwei Tage geschlossen und wurde in einen Serientatort verwandelt. Nicht nur das Ladengeschäft, auch die Pralinen und Verpackungen der Schokoladenkreationen sowie das Lieferfahrzeug wurden an das Design des fiktiven Traditionsunternehmens „Schoko Seitz“ angepasst. „Auf jedes kleinste Detail wurde geachtet. Der Aufwand war riesig. Das konnte man auch an den vielen Personen sehen, die beteiligt waren“, erzählt Kevin Kugel vom vergangenen Filmdreh.

Wo Kevin Kugel sonst Pralinen herstellt, wird der Schokoladenhersteller Gerhard Seitz erstochen aufgefunden. Die Kriminalhauptkommisare der Soko Stuttgart, Jo Stoll und Martina Seiffert, ermitteln. Haupttatverdächtige ist zunächst die eigene Tochter Britta Seitz, die seit Längerem darauf wartet, die Firma ganz zu übernehmen. Wer nun wirklich für den Tod des Unternehmers verantwortlich ist und ob die Ermittler den Fall lösen können, wird am Donnerstag, 9. März, um 18 Uhr unter dem Titel „Süßer Tod“ im ZDF zu sehen sein. „Wir sind schon ganz gespannt darauf, ob wir unsere Chocolaterie als Tatort wiedererkennen und werden mit den Ermittlern mitfiebern“, so Kevin Kugel.