Soko Leipzig: Marco Girnth erklärt seinen Abschied nach 25 Jahren

Mit Marco Girnth hört ein echtes Urgestein bei "SOKO Leipzig" auf. Jetzt hat der TV-Star über die Gründe für seinen Abschied gesprochen - und seine Pläne für die Zukunft ausgeführt.
Schon Anfang Juli wurde der Abschied von TV-Ermittler Marco Girnth (55) bei "SOKO Leipzig" bekannt. In der ZDF-Krimireihe spielte Girnth seit der ersten Folge "Flucht nach Fahrplan" aus dem Januar 2001 Kriminaloberkommissar Jan Maybach. Gegenüber dem "Spiegel" hat sich der beliebte Darsteller jetzt auch ausführlich zu den Gründen für seinen selbstgewählten Abschied geäußert und unter anderem seine körperliche Fitness ins Feld geführt.