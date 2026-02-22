Sokidarität mit Rebecca Gayheart: James Van Der Beeks Ehefrau nimmt Abschied von Eric Dane

Nach dem Tod von James Van Der Beek und Eric Dane zeigt sich die enge Verbundenheit der Familien. Kimberly Van Der Beek teilte ein Foto beider Paare und gedachte Danes.
Innerhalb von wenigen Tagen hat Hollywood zwei der markantesten Gesichter der 2000er Jahre verloren: Am 11. Februar starb "Dawson's Creek"-Star James Van Der Beek (1977-2026) nach einer Darmkrebserkrankung, am 19. Februar verlor "Euphoria"-Darsteller Eric Dane (1972-2026) den Kampf mit ALS. Van Der Beeks Ehefrau Kimberly (43) teilte nun eine rührende Hommage an den verstorbenen Dane und solidarisierte sich mit dessen Ehefrau Rebecca Gayheart (54).