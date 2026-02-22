Sokidarität mit Rebecca Gayheart: James Van Der Beeks Ehefrau nimmt Abschied von Eric Dane

Nach dem Tod von James Van Der Beek und Eric Dane zeigt sich die enge Verbundenheit der Familien. Kimberly Van Der Beek teilte ein Foto beider Paare und gedachte Danes.

Innerhalb von wenigen Tagen hat Hollywood zwei der markantesten Gesichter der 2000er Jahre verloren: Am 11. Februar starb "Dawson's Creek"-Star James Van Der Beek (1977-2026) nach einer Darmkrebserkrankung, am 19. Februar verlor "Euphoria"-Darsteller Eric Dane (1972-2026) den Kampf mit ALS. Van Der Beeks Ehefrau Kimberly (43) teilte nun eine rührende Hommage an den verstorbenen Dane und solidarisierte sich mit dessen Ehefrau Rebecca Gayheart (54).

In ihrer Instagram-Story teilte Kimberly Van Der Beek am Samstag laut "Entertainment Weekly" ein altes Foto, das eine glücklichere Zeit zeigt: Darauf zu sehen sind sie und Ehemann James mit Eric Dane und Rebecca Gayheart. "Ruhe in Frieden, @ericdane", schrieb sie dazu. "Wir lieben dich @gebeccagayheartdane."

Obwohl James Van Der Beek und Eric Dane nie gemeinsam vor der Kamera standen, verband die Familien offenbar eine langjährige private Freundschaft. Ich werde es vermissen, wie unsere Jungs auf den Weihnachtspartys zusammen gelacht haben", schrieb Van Der Beek.

Eine Welle der Solidarität

Die Anteilnahme in Hollywood ist riesig: Für beide Familien wurden GoFundMe-Kampagnen ins Leben gerufen, um die immensen medizinischen Kosten und die Zukunft der betroffenen Kinder (sechs bei Van Der Beek, zwei bei Dane) abzusichern.

Die Van-Der-Beek-Kampagne verzeichnet bereits 2,7 Millionen US-Dollar, unterstützt unter anderem durch eine Großspende von Regie-Legende Steven Spielberg. Die Eric-Dane-Kampagne steht aktuell bei 215.000 US-Dollar.

Dane, der durch seine Rolle als Dr. Mark Sloan Weltruhm erlangte, hatte seine Diagnose erst im April 2025 öffentlich gemacht. In seinem letzten Lebensjahr verschrieb er sich fast vollständig dem Kampf für die ALS-Forschung. Seine Familie, allen voran Ehefrau Rebecca Gayheart, begleitete ihn bis zuletzt. Van Der Beek machte die Diagnose Darmkrebs im November 2024 öffentlich.