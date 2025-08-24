Mats Hummels hat sein Abschiedsspiel ohne seinen Sohn bestritten. Für Ex-Frau Cathy Hummels war das eine große Enttäuschung, wie sie nun in einem Interview sagte.
Cathy Hummels (37) hat sich erneut zum Abschiedsspiel ihres Ex-Mannes Mats Hummels (36) geäußert. Am 10. August bestritt der Borussia-Dortmund-Star sein letztes Spiel - allerdings ohne seine Ex und den gemeinsamen Sohn Ludwig (7). Die beiden waren nicht eingeladen worden, wie die ehemalige Spielerfrau verriet. Die 37-Jährige zeigte sich damals enttäuscht und machte die Situation im Netz öffentlich. Im Gespräch mit "Gala" erklärte sie nun auch, warum ihr das so wichtig war.