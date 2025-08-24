Mats Hummels hat sein Abschiedsspiel ohne seinen Sohn bestritten. Für Ex-Frau Cathy Hummels war das eine große Enttäuschung, wie sie nun in einem Interview sagte.

Cathy Hummels (37) hat sich erneut zum Abschiedsspiel ihres Ex-Mannes Mats Hummels (36) geäußert. Am 10. August bestritt der Borussia-Dortmund-Star sein letztes Spiel - allerdings ohne seine Ex und den gemeinsamen Sohn Ludwig (7). Die beiden waren nicht eingeladen worden, wie die ehemalige Spielerfrau verriet. Die 37-Jährige zeigte sich damals enttäuscht und machte die Situation im Netz öffentlich. Im Gespräch mit "Gala" erklärte sie nun auch, warum ihr das so wichtig war.

"Das hat mein Herz gebrochen"

Im Interview mit Moderatorin Janin Ullmann (43) schildert Cathy Hummels, dass sie selbst erst aus den Medien von dem Abschiedsspiel ihres Ex-Mannes erfahren habe. "Ich bin ja nicht mehr in der Fußballwelt und wir hatten dazu auch nicht gesprochen", erklärt sie. Doch auch ihr gemeinsamer Sohn Ludwig stieß beim Durchblättern einer Zeitung auf die Schlagzeilen. "Er hat mich gefragt: 'Warum war ich denn da eigentlich nicht mit dabei? Warum war ich nicht eingeladen? Das ist doch komisch'", wollte Ludwig von seiner Mutter wissen, die selbst keine Antwort darauf hatte.

Gerade weil ihr Sohn ein großer Fußballfan sei, habe sie die Situation besonders getroffen. "Er hat sogar oben in seinem Zimmer ein BVB-Logo in Gold - und das hat mein Herz gebrochen. Das fand ich nicht okay", so Cathy Hummels.

Mats Hummels entschuldigte sich

Mit ihrem Statement auf Instagram habe sie "es auch ein Stück weit provoziert, aber ich wollte, dass sich [Mats] entschuldigt", wie Hummels offen zugibt. Tatsächlich meldete sich der 36-Jährige kurz darauf. "Dann war ich glücklich", erklärt Hummels.

Cathy und Mats Hummels waren von 2015 bis 2022 verheiratet, 2018 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. Der ehemalige Nationalspieler ist inzwischen mit dem Model Nicola Cavanis (26) liiert und verkündete im April dieses Jahres das Ende seiner aktiven Profikarriere. "Nach über 18 Jahren und so vielen Dingen, die mir der Fußball gegeben hat, beende ich diesen Sommer meine Karriere", erklärte der Weltmeister von 2014 in einem Video auf Instagram.