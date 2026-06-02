Sohn von Tennislegende: Toni Garrn turtelt bei French Open mit neuem Partner

Bei den French Open in Paris zeigt sich Topmodel Toni Garrn frisch verliebt auf der Tribüne. An ihrer Seite: der Sohn einer deutschen Tennis-Legende. Fotos zeigen die beiden bei einem innigen Kuss. Es wäre ihre erste öffentliche Romanze seit der Trennung von Schauspieler Alex Pettyfer.
Topmodel Toni Garrn (33) hat sich bei den French Open in Paris verliebt mit einem neuen Mann an ihrer Seite gezeigt - und der ist kein Unbekannter in der Tenniswelt. Am Montag verfolgte sie gemeinsam mit Jeremy Steeb (26) das Achtelfinal-Match zwischen João Fonseca und Casper Ruud auf dem Court Philippe-Chatrier. Fotos zeigen die beiden unter anderem bei einem innigen Kuss.