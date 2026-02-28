Sohn von Ralf und Cora Schumacher: David Schumacher und Vivien Keszthelyi haben Ja gesagt

Rennfahrer David Schumacher und seine langjährige Partnerin Vivien Keszthelyi haben sich das Jawort gegeben. Das Paar verkündete die frohe Nachricht auf Instagram. Im November 2025 hatte der Sohn von Ralf Schumacher seiner Freundin auf den Malediven einen romantischen Antrag gemacht.

David Schumacher (24) und Vivien Keszthelyi (25) haben geheiratet. Der Rennfahrer und seine langjährige Partnerin gaben sich im Kreis ihrer Familien und engsten Freunde das Jawort, wie beide auf Instagram verkündeten. "Officially Mr & Mrs", schrieben die frischgebackenen Eheleute zu dem gemeinsamen Post und ergänzten: "We said 'I do' surrounded by the love of our family and closest friends - and it meant everything." (Dt. "Wir gaben uns das Jawort, umgeben von der Liebe unserer Familie und unserer engsten Freunde - und das bedeutete uns alles.")

Auf den drei dazu veröffentlichten Fotos ist sie in einem weißen Tüllhochzeitskleid zu sehen und er in einem hellen Anzug. Engumschlungen und teils küssend zeigen sie vor palastartiger Kulisse ihre Liebe.

Für den Sohn von Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher (50) geht damit eine jahrelange Liebesgeschichte in das nächste Kapitel. Erst im November 2025 hatte David seiner Freundin auf den Malediven einen bilderbuchreifen Heiratsantrag gemacht. Hunderte roter Rosenblätter im Sand, ein kunstvoll arrangiertes Blumenherz und ein leuchtender "Marry Me"-Schriftzug bildeten dabei die Kulisse für den großen Moment, wie der Rennfahrer damals auf Instagram zeigte. "Sie hat Ja gesagt. Der Ozean war Zeuge unserer Liebe, und der Sonnenuntergang besiegelte unser Versprechen", erklärte Schumacher zu Bildern des Antrags.

Acht Jahre gemeinsame Leidenschaft

Die Wurzeln dieser Liebe reichen weit zurück: Seit rund acht Jahren sind David und Vivien ein Paar. Im Februar 2026 blickte Keszthelyi bei Instagram auf die Anfänge ihrer Beziehung zurück und schrieb: "Vor acht Jahren hat die Liebe uns gefunden. Im November sind wir der Ewigkeit einen Schritt nähergekommen. Immer du. In jedem Leben." Was die beiden von Beginn an zusammenschweißte, war ihre gemeinsame Begeisterung für den Motorsport - denn auch die gebürtige Ungarin ist Rennfahrerin.

"Man hat immer über etwas zu sprechen. Man weiß immer, um was es geht und hat ein Thema, über das man immer spricht", erklärte Schumacher im Interview mit RTL über die gemeinsame Leidenschaft für schnelle Autos. Kennengelernt hatten sich die beiden "über eine gemeinsame Freundin, es hat von Anfang an gepasst und passt jetzt noch immer", schwärmte der Neffe von Michael Schumacher (57). Für David zog Keszthelyi einst von Budapest nach Österreich - das Paar lebt gemeinsam in Salzburg.

Auch Papa Ralf war von Anfang an begeistert

Vater Ralf lernte seine künftige Schwiegertochter etwa vier Monate nach seinem Sohn kennen. "Mein Vater hat sie gut aufgenommen, obwohl er normalerweise eher reserviert bei so etwas ist. Die beiden haben sich gut verstanden. Vivi ist eine Frau, die ihm offen Kontra gibt. Ich glaube, das findet Papa gut", verriet David der "Bild"-Zeitung.

Im Dezember 2025 widmete der Rennfahrer seiner Partnerin zum Geburtstag eine öffentliche Liebeserklärung: "Mit dir zusammen zu sein, ist das größte Geschenk meines Lebens", schwärmte er auf Instagram. Er könne es kaum erwarten, "unsere gemeinsame Zukunft aufzubauen. Du bist mein Herz, mein Frieden, mein Zuhause."

Doppeltes Hochzeitsglück bei den Schumachers

David ist nicht der Einzige in der Familie, der in Sachen Liebe auf Wolke sieben schwebt. Auch sein Vater Ralf Schumacher und dessen Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) haben im Februar ihre Verlobung öffentlich gemacht.

"Wir bestätigen gern, dass Ralf Schumacher und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne heiraten werden. Beide freuen sich sehr über die zahlreichen herzlichen Glückwünsche", hieß es in einem Statement auf Instagram. Ralf war von 2001 bis 2015 mit Davids Mutter Cora Schumacher (49) verheiratet gewesen und hatte 2024 mit seinem Coming-out für Aufsehen gesorgt.