Sohn von Ralf und Cora Schumacher: David Schumacher und Vivien Keszthelyi haben Ja gesagt

Rennfahrer David Schumacher und seine langjährige Partnerin Vivien Keszthelyi haben sich das Jawort gegeben. Das Paar verkündete die frohe Nachricht auf Instagram. Im November 2025 hatte der Sohn von Ralf Schumacher seiner Freundin auf den Malediven einen romantischen Antrag gemacht.
David Schumacher (24) und Vivien Keszthelyi (25) haben geheiratet. Der Rennfahrer und seine langjährige Partnerin gaben sich im Kreis ihrer Familien und engsten Freunde das Jawort, wie beide auf Instagram verkündeten. "Officially Mr & Mrs", schrieben die frischgebackenen Eheleute zu dem gemeinsamen Post und ergänzten: "We said 'I do' surrounded by the love of our family and closest friends - and it meant everything." (Dt. "Wir gaben uns das Jawort, umgeben von der Liebe unserer Familie und unserer engsten Freunde - und das bedeutete uns alles.")