Sohn von Prinzessin Anne: Peter Phillips und Harriet Sperling veröffentlichen Hochzeitsbilder

Zwei Tage nach der royalen Trauung haben Peter Phillips und Harriet Sperling die ersten offiziellen Fotos veröffentlicht. Sie zeigen das Paar verliebt vor der Kirche und auf dem Landsitz von Prinzessin Anne.

Zwei Tage nach ihrer Hochzeit haben Peter Phillips (48) und Harriet Sperling (45) die ersten offiziellen Fotos ihres großen Tages freigegeben. Am Montag veröffentlichte das Ehepaar zwei Aufnahmen, die der Fotograf Mark Nicholson festgehalten hat. Das eine Bild zeigt die frisch Vermählten Arm in Arm vor der All Saints Church im Cotswolds-Dorf Kemble in der Grafschaft Gloucestershire, wo die Trauung am Samstag stattfand. Die zweite Aufnahme entstand im Wintergarten von Gatcombe Park, dem Landsitz von Peters Mutter Prinzessin Anne (75), wo anschließend gefeiert wurde.

Für Peter Phillips, den ältesten Enkel der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022), ist es bereits die zweite Ehe. Damit ist der Sohn von Prinzessin Anne der erste Royal seiner Generation, der ein zweites Mal vor den Traualtar tritt. Auch für die Braut, eine Krankenschwester des britischen Gesundheitsdiensts NHS, ist es schon die zweite Hochzeit.

Ein Brautkleid mit historischer Spitze

Harriet Sperling trug bei der Trauung ein bodenlanges Spitzenkleid der Designerin Emilia Wickstead, gefertigt aus italienischem Crêpe und im Inneren mit französischer Spitze verstärkt. Besonders ins Auge fiel die rund drei Meter lange Schleppe. Die verarbeitete Spitze stammt laut Medienberichten aus dem frühen 20. Jahrhundert und zeigt verspielte Blumenmuster.

Die Tiara stammte vom Mayfair-Juwelier Pragnell, der auch Sperlings Verlobungsring entworfen hat. Eine historische Verbindung besteht zudem zum Verlobungsring von Queen Elizabeth II.: Dieser wurde 1946 von Philip Antrobus Ltd gefertigt, einem Haus, das heute zu Pragnell gehört.

Auch ihren Brautstrauß stellte die Braut bewusst zusammen: Er enthielt Maiglöckchen, die Lieblingsblumen der verstorbenen Queen, dazu Wicken und Myrte. Letztere tragen royale Bräute seit den 1850er-Jahren in ihren Sträußen.

Royaler Glanz in Gloucestershire

Zur Trauung kam ein Who's who des britischen Hochadels. Unter den Gästen waren König Charles III. und Königin Camilla, Prinz William und Prinzessin Kate sowie die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie. Auch Peters Schwester Zara Tindall erschien mit Ehemann Mike und den Töchtern Mia und Lena. Nicht eingeladen waren laut den Berichten Prinz Harry sowie der frühere Prinz Andrew und Sarah Ferguson.

Kennengelernt haben sich Phillips und Sperling 2024 beim Hockeyspiel ihrer Töchter, die im selben Verein spielen. Erste Spekulationen über ihre Liebe kamen im Mai 2024 auf, als die beiden gemeinsam bei den Badminton Horse Trials auftraten. Im August 2025 folgte die Verlobung, der Hochzeitstermin wurde im April bekannt. Peter Phillips war von 2008 bis 2021 mit Autumn Kelly verheiratet, aus dieser Ehe stammen die Töchter Savannah und Isla. Harriet Sperling war zuvor mit dem Fitnesstrainer Antonio St. John Sperling liiert, mit dem sie Tochter Georgina hat.