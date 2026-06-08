Sohn von Prinzessin Anne: Peter Phillips und Harriet Sperling veröffentlichen Hochzeitsbilder

Zwei Tage nach der royalen Trauung haben Peter Phillips und Harriet Sperling die ersten offiziellen Fotos veröffentlicht. Sie zeigen das Paar verliebt vor der Kirche und auf dem Landsitz von Prinzessin Anne.
Zwei Tage nach ihrer Hochzeit haben Peter Phillips (48) und Harriet Sperling (45) die ersten offiziellen Fotos ihres großen Tages freigegeben. Am Montag veröffentlichte das Ehepaar zwei Aufnahmen, die der Fotograf Mark Nicholson festgehalten hat. Das eine Bild zeigt die frisch Vermählten Arm in Arm vor der All Saints Church im Cotswolds-Dorf Kemble in der Grafschaft Gloucestershire, wo die Trauung am Samstag stattfand. Die zweite Aufnahme entstand im Wintergarten von Gatcombe Park, dem Landsitz von Peters Mutter Prinzessin Anne (75), wo anschließend gefeiert wurde.