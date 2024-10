Sohn von Nationalspieler kickt am Wasen: Tarnats Tattoo als Liebesbeweis für den Vater

1 Der Freiberger Niklas Tarnat outet sich als Familienmensch und zeigt Bewunderung für die erfolgreiche Karriere seines Vaters. Foto: avanti

Niklas Tarnat, Mittelfeldspieler beim SGV Freiberg, ist der Sohn des Ex-Bayern-Profis Michael Tarnat. Er verrät, wie der große Name Lust und Last zugleich ist.











Wer etwas über das besondere Verhältnis von Niklas Tarnat und seinen Vater erfahren will, der muss sich nur den linken Oberarm des Fußballers anschauen: Ein Tattoo zeigte Niklas als Kind, Hand in Hand mit seinem Vater Michael, der sein Trikot mit der Nummer 18 trägt. Die beiden blicken auf das Münchner Olympiastadion, im Hintergrund sieht man die bayrischen Alpen. Das Bild hat er vergangenen Winter in zwei Tagen stechen lassen – als Liebesbeweis. „Das ist ein Motiv, das mir immer gefallen wird, und ich bin stolz auf meinen Vater“, sagt Niklas Tarnat bei einem Kaffeegespräch in einer Freiberger Bäckerei.