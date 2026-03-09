Sohn von Mette-Marit: Marius Borg Høiby beantragt Freilassung

Wenige Tage nach Beginn seines Prozesses hat Marius Borg Høiby beim Osloer Amtsgericht seine Freilassung aus der Untersuchungshaft beantragt. Die Staatsanwaltschaft stellt sich jedoch bislang quer.
Marius Borg Høiby (29), Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit (52), hat Amtsgericht Oslo einen Antrag auf Freilassung aus der Untersuchungshaft gestellt. Das bestätigte seine Anwältin Ellen Holager Andenæs gegenüber der Zeitung "Aftenposten": "Es wurde beim Osloer Amtsgericht ein Antrag auf Freilassung gestellt. Er wurde für vier Wochen inhaftiert, und es ist naheliegend, das Gericht prüfen zu lassen, ob die Voraussetzungen für eine Inhaftierung noch gegeben sind."