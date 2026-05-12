Sohn von Lara Joy Körner verstorben : Halte uns einen Platz am Wasser frei - Lebensgefährte nimmt Abschied
1
Lara Joy Körner und ihr Partner Niels van Hoek im Februar 2025 in München. Foto: imago/Future Image / Andreas Hübner

Nach dem Tod von Remo Aimé Pollert, Sohn der Schauspielerin Lara Joy Körner, meldet sich nun ihr Lebensgefährte Niels van Hoek mit einem emotionalen Instagram-Post zu Wort.

Niels van Hoek, Lebensgefährte der Schauspielerin Lara Joy Körner (47), hat auf Instagram einen Abschiedspost für Remo Aimé Pollert veröffentlicht. Der 19-jährige Sohn der Schauspielerin war am 9. Mai 2026 tot in der Münchner Isar aufgefunden worden. Passanten hatten den leblosen Körper des jungen Mannes am frühen Samstagmorgen auf Höhe der Ludwigsbrücke entdeckt. Die Münchner Polizei geht derzeit von einem tragischen Unglück aus.

 

Van Hoek, der in München den Salon Schwabing betreibt und als Creative Director sowie Coach tätig ist, veröffentlichte den Beitrag gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Jacob. Den Post begleitete ein Schwarz-Weiß-Foto von Remo, dazu die Zeile: "Lieber Gott, Remo kommt. Mach bitte leise Musik an."

Ein junger Mensch mit besonderem Gespür

In seinem Text erinnert van Hoek an eine Persönlichkeit, die weit über ihr Alter hinausgewachsen schien. "Remo, manchmal denke ich, du warst eigentlich nie ganz nur 19. Da war etwas Weltläufiges in dir. Etwas Waches. Als hättest du innerlich schon viel mehr vom Menschsein gesehen als andere in ihrem ganzen Geraderausleben", schreibt er. Van Hoek hebt Remos Wissen über Musik, Mode und Kunst hervor und berichtet, sein Geschäftspartner Jacob habe ihm erzählt, wie der 19-Jährige ihm einmal Bilder einer Ausstellung erklärt habe: "Nicht nur schauen, sondern sehen. Nicht nur hören, sondern verstehen."

Van Hoek betont zudem Remos Feingefühl für zwischenmenschliche Stimmungen: "Du hast Dinge infrage gestellt. Nicht aus Trotz, sondern weil du gespürt hast, wenn etwas nicht echt war." Persönliche Erinnerungen an gemeinsame Morgenstunden runden den Post ab, bevor van Hoek mit den Worten schließt: "Gute Reise, Champ. Und halte uns einen Platz am Wasser frei. Niels & Jacob."

Stellungnahmen der Familie

Lara Joy Körner selbst hatte sich bereits in einer Pressemitteilung geäußert, die der "Bild"-Zeitung vorlag. Darin heißt es: "Remo Aimé Pollert, 28.08.2006 - 09.05.2026, hat seinen Körper verlassen. Samstag in den frühen Morgenstunden in seiner geliebten Isar. Wir, seine Geschwister, Freunde und Familie, sind gerade ganz Herz." Die Schauspielerin, bekannt aus dem "Traumschiff" und Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen, ist Mutter von vier Söhnen; Remo Aimé stammte aus ihrer Ehe mit dem Rechtsanwalt und Unternehmer Heiner Pollert.

Auch Diana Körner (81), Schauspielerin und Großmutter des Verstorbenen, äußerte sich gegenüber "Bild": "Es ist für uns alle ganz furchtbar. Wir sind fassungslos. Der arme Junge. Es fühlt sich so unrealistisch an. Wir können das noch nicht begreifen."

 