Sohn von Lara Joy Körner verstorben : Halte uns einen Platz am Wasser frei - Lebensgefährte nimmt Abschied

Nach dem Tod von Remo Aimé Pollert, Sohn der Schauspielerin Lara Joy Körner, meldet sich nun ihr Lebensgefährte Niels van Hoek mit einem emotionalen Instagram-Post zu Wort.
Niels van Hoek, Lebensgefährte der Schauspielerin Lara Joy Körner (47), hat auf Instagram einen Abschiedspost für Remo Aimé Pollert veröffentlicht. Der 19-jährige Sohn der Schauspielerin war am 9. Mai 2026 tot in der Münchner Isar aufgefunden worden. Passanten hatten den leblosen Körper des jungen Mannes am frühen Samstagmorgen auf Höhe der Ludwigsbrücke entdeckt. Die Münchner Polizei geht derzeit von einem tragischen Unglück aus.