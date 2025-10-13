Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit: Sverre Magnus von Norwegen erkundet das Leben in Italien

Der jüngste Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit und Prinz Haakon ist nach Italien gezogen. Der Palast bestätigte den Umzug bereits. Offenbar wohnt Sverre Magnus nun mit seiner Freundin zusammen.

Sverre Magnus (19) hat wohl das Land gewechselt: Den jüngsten Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) und Kronprinz Haakon von Norwegen (52) hat es nach seiner Zeit im norwegischen Trondheim und seiner Rückkehr nach Skaugum offenbar in wärmere Gefilde gezogen - Magnus wohnt jetzt in Italien, wie verschiedene Medien berichten.

Dem norwegischen Medium "Se og Hør" zufolge ist Magnus zu seiner Freundin Amalie Giæver Macleod nach Mailand gezogen. Die beiden sollen demnach in einer "wunderschönen Wohnung" im Stadtzentrum, nicht weit entfernt von der Bocconi-Universität, wohnen, wo die gebürtige Britin angeblich studiert.

Sverre Magnus widmet sich Film und Fotografie

Der Hof hat die Nachricht bereits mit einem Statement bestätigt, wie die Zeitung auf ihrer Website angibt. Dort wird das Königshaus mit den Worten zitiert: "Der Prinz befindet sich derzeit in Italien, wo er verschiedene Möglichkeiten erkundet, unter anderem im Bereich Film und Fotografie, mit dem Wunsch, mehr darüber zu lernen."

Im Sommer dieses Jahres war bekannt geworden, dass der Prinz mit "Sverre Magnus Productions" sein eigenes Unternehmen gegründet hat. Über das neue Geschäft klärte Guri Varpe, Kommunikationsmanager des Palastes, gegenüber "TV2" auf: "Er wird die gesammelten Erfahrungen nutzen, um seine Expertise in Film und Fotografie weiterzuentwickeln und mehr über die Führung eines Unternehmens zu lernen."

Auch Prinzessin Ingrid Alexandra ist weit weg

Auch Prinzessin Ingrid Alexandra (21) hat erst vor kurzem das norwegische Nest für ihren ersten längeren Auslandsaufenthalt verlassen, wie das Königshaus mitteilte: Im August hat sie ihr dreijähriges Studium der Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt "Internationale Beziehungen und politische Ökonomie" in Sydney, Australien, aufgenommen.

