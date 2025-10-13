Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit: Sverre Magnus von Norwegen erkundet das Leben in Italien

Der jüngste Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit und Prinz Haakon ist nach Italien gezogen. Der Palast bestätigte den Umzug bereits. Offenbar wohnt Sverre Magnus nun mit seiner Freundin zusammen.
Sverre Magnus (19) hat wohl das Land gewechselt: Den jüngsten Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) und Kronprinz Haakon von Norwegen (52) hat es nach seiner Zeit im norwegischen Trondheim und seiner Rückkehr nach Skaugum offenbar in wärmere Gefilde gezogen - Magnus wohnt jetzt in Italien, wie verschiedene Medien berichten.