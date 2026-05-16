Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit: Marius Borg Høiby zieht mit Fußfessel-Antrag vor Obersten Gerichtshof

Marius Borg Høiby sitzt seit Februar in Untersuchungshaft. Der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit wollte die Zeit bis zum Urteil mit einer elektronischen Fußfessel verbringen. Zwei Gerichte lehnten ab. Nun bringt er den Fall vor den Obersten Gerichtshof.
Marius Borg Høiby (29), der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit (52), will die Entscheidung über seine Untersuchungshaft vor dem Obersten Gerichtshof anfechten. Im Zentrum steht weiterhin sein Antrag auf eine elektronische Fußfessel.