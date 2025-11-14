Herbe Schlappe für Kronprinzessin Mette-Marits Sohn: Marius Borg Høiby wollte ein Enthüllungsbuch über sich stoppen lassen - und verlor vor Gericht. Nun muss der 28-Jährige über eine halbe Million Kronen Prozesskosten zahlen. Das Buch behauptet, er habe Kokain verkauft. Sein Anwalt erwägt Berufung.
Das Osloer Bezirksgericht hat entschieden - und Marius Borg Høiby (28) zieht den Kürzeren. Der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52) scheiterte mit seinem Versuch, das Buch "Hvite striper, sorte får" (Weiße Streifen, schwarze Schafe) zu stoppen. Das berichtet die Zeitung "Dagbladet". Wie demnach aus einem Gerichtsbeschluss hervorgeht, muss der 28-Jährige nun sogar tief in die Tasche greifen: 460.000 Kronen (knapp 40.000 Euro) Prozesskosten an den Verlag Aschehoug und weitere 70.000 Kronen (knapp 6.000 Euro) an den norwegischen Verlegerverband. Die Zahlung muss innerhalb von zwei Wochen erfolgen.