Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit: Anklage in 32 Punkten: Palast äußert sich knapp zu Marius Borg Høiby

Marius Borg Høiby werden schwere Vergehen, darunter auch mehrfache Vergewaltigung, vorgeworfen. Was der Palast zur Anklage gegen Mette-Marits Sohn sagt? Bisher gibt es nur wenige Worte.
Marius Borg Høiby (28), der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (51), muss sich voraussichtlich ab Januar 2026 vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm äußert schwere Vergehen vor, der Palast möchte sich zu der Angelegenheit aber offenbar nicht wirklich äußern. Nach Bekanntwerden der Anklage haben sich die Royals dazu bisher mit nur wenigen Worten gemeldet.