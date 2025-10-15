Kronprinz Christian von Dänemark feiert an diesem Mittwoch seinen 20. Geburtstag. "Der Tag wird mit der Veröffentlichung einer neuen offiziellen Porträtserie des Geburtstagskindes gefeiert, die in und um Amalienborg aufgenommen wurde", erklärt das dänische Königshaus in einem Instagram-Post. "Außerdem kann man den ganzen Tag über die sozialen Medien des Königshauses Glückwünsche an den Kronprinzen senden."

In dem Beitrag sind die Fotos zu sehen, die den Sohn von König Frederik X. (57) und Königin Mary (53) sowohl in lässigen als auch eleganten Outfits zeigen. So hat der 20-Jährige auf den Aufnahmen zum einen ein blaues Jeanshemd und eine beigefarbene Cordhose an, zum anderen wird er in einem dunkelblauen Anzug und Krawatte seiner öffentlichen Rolle als Royal gerecht. Eine Schwarz-Weiß-Aufnahme sticht besonders heraus. Der Kronprinz bindet sich dabei mit einem strahlenden Lächeln seine Krawatte.

Trainingsflug als beeindruckendes Erlebnis

Vor wenigen Tagen gab das Königshaus ein Update zu Prinz Christians Militärausbildung: "Als Seine Königliche Hoheit der Kronprinz am Montag an einem Trainingsflug mit einem F16-Flugzeug teilnahm, hatte er eine GoPro-Kamera im Cockpit dabei, als das Flugzeug über weite Teile des Landes flog. Die Aufnahmen zeigen Momente aus einem Flug, der zu den letzten Trainingsflügen mit F16-Flugzeugen in Dänemark gehört." Der 20-Jährige habe damit "einen symbolischen Schlusspunkt unter die Ära der F16-Flugzeuge gesetzt, die nun in Dänemark zu Ende geht".

In einer persönlichen Nachricht sagte der Kronprinz zu dem Erlebnis: "Heute ging ein Kindheitstraum in Erfüllung. Ich durfte an einem der letzten Trainingsflüge in einer F-16 teilnehmen - und wow, das war der Wahnsinn. Bald werden die neuen F-35-Flugzeuge übernehmen, und ich bin sehr dankbar, dass ich das noch miterleben durfte. [...] Es war ein großartiges Erlebnis - und schön, dass mein Vater nach dem Flug heute in Skrydstrup vorbeigekommen ist." Ein dazugehöriges Foto zeigt die herzliche Vater-Sohn-Begegnung.

In den sozialen Medien sowie auf seiner Homepage erklärte der Palast im Sommer: "Am 11. August 2025 kehrt der Kronprinz in die Antvorskov-Kaserne in Slagelse zurück, wo Seine Königliche Hoheit seine militärische Ausbildung im Leutnant-Lehrgang fortsetzt. Die Ausbildung dauert ein Jahr, wonach sich eine praktische Dienstzeit als Zugführer anschließt."