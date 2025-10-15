Kronprinz Christian wird an diesem Mittwoch 20 Jahre alt. Das dänische Königshaus zelebriert den Tag mit einer neuen Porträtreihe.
Kronprinz Christian von Dänemark feiert an diesem Mittwoch seinen 20. Geburtstag. "Der Tag wird mit der Veröffentlichung einer neuen offiziellen Porträtserie des Geburtstagskindes gefeiert, die in und um Amalienborg aufgenommen wurde", erklärt das dänische Königshaus in einem Instagram-Post. "Außerdem kann man den ganzen Tag über die sozialen Medien des Königshauses Glückwünsche an den Kronprinzen senden."