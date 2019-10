1 Christoph Werner (46) ist der Sohn des dm-Gründers Götz Werner und neuer Chef der größten deutschen Drogeriemarktkette. Foto: dm

Christoph Werner (46), Sohn des schillernden dm-Gründers Götz Werner, setzt auf Experimente und viel Freiheiten für die 40 000 Mitarbeiter in Deutschland. Wie tickt der neue Chef – und was bedeutet das für die Kunden?

Karlsruhe - „Interessiert, interessiert, interessiert“ – das fällt Christoph Werner auf die Bitte hin ein, sich in drei Worten selbst zu beschreiben. Wenig ist bisher über ihn zu lesen, seine Person sei doch gar nicht so spannend, meint er, ohne dass es kokettierend klingt. Er wird sich darin gewöhnen, selbst im Fokus des öffentlichen Interesses zu sein, die Gründe liegen auf der Hand: Seit August lenkt er als neuer Chef Deutschlands größten Drogeriehändler dm und damit mehr als 40 000 Mitarbeiter in Deutschland, allein 1800 in der neu erbauten Karlsruher Zentrale. dm ist eine der bekanntesten deutschen Marken, täglich kaufen fast zwei Millionen Menschen ein. Und da ist noch Christoph Werners Vater, derdm-Gründer Götz Werner: Wird sein Sohn ähnlich stark in gesellschaftlichen Fragen Stellung beziehen?

Sein Vater, der mit seinen 75 Jahren im dm-Aufsichtsrat ist, sei für ihn vor allem ein Familienmitglied, er habe immer ein sehr gutes Verhältnis zu ihm gehabt, meint Werner. Er ist das zweitälteste von sieben Kindern und als einziges bei dm. Schon als Schüler habe er den Vater begleitet, zu den Neueröffnungen rund um Karlsruhe, später bei Touren zu den immer zahlreicher werdenden Filialen im Osten des Landes. Nie habe der Vater die Mitarbeiter kritisiert, auch wenn er wusste, was man hätte besser machen können, sagt Christoph Werner. Stattdessen habe er Fragen gestellt, zum Selber-Nachdenken angeregt.

Der neue dm-Chef Werner hat sechs Geschwister: „Man lernt, besser zu argumentieren“

Das Prinzip, dass es „nicht nur einen Weg oder Meinung gibt, dass man anderes Denken zulassen muss“, habe er auf diese Weise verinnerlicht. Auch weil es ja die sechs Geschwister gebe. Ob man dabei auch lerne, sich durchzusetzen? „Sie lernen auf jeden Fall, besser zu argumentieren.“

Ob er denn auch die Forderung seines Vaters nach einem Grundeinkommen für jedermann ohne Wenn und Aber teile? Christoph Werner wägt die Worte sorgfältiger ab: „Es ist wichtig, dass über ein solches Modell gesprochen und es auch erforscht und verstanden wird. Dann kann es konsensfähig werden, dann kommen wir auch gesellschaftlich weiter.“ Und wie steht er eigentlich zu einer Frauenquote – zwar gibt es viele dm-Filialleiterinnen, aber in der achtköpfigen Geschäftsführung nur eine Frau? „Ich bin grundsätzlich kein Freund von Quoten, sondern dafür, dass das Individuum mit seiner individuellen Leistung im Mittelpunkt steht.“

Christoph Werner will Hierarchien möglichst flach halten

An die Beschäftigten sendet Werner ein weiteres Signal. „Ich bin da, um die Mitarbeiter zu unterstützen“, meint er, die Mitarbeiter müssten sich möglichst selbstständig einbringen und ausdrücken können, die Hierarchien möglichst flach sein. Dafür wolle er noch mehr Raum schaffen. Eine „Kultur der Selbstermächtigung“ nennt er es, wo viele Entscheidungen selbst getroffen werden könnten. „Ich kann nicht permanent vorgeben, was die Mitarbeiter zu tun haben. Die Fähigkeit zur Selbstführung ist der Schlüssel zum Erfolg, dafür müssen alle den Sinn der gemeinsamen Aufgabe sehen.“ Auch deshalb habe man die im Sommer fertiggestellte neue Zentrale „dm-dialogicum“ genannt.

Und widerspricht sich nicht, dass ausgerechnet er während des Wehrdienstes kurz mit einer Karriere bei der Bundeswehr liebäugelte, wo es auch um Befehl und Gehorsam gehe? Warum man nicht differenziere?, fragt Werner zurück. In einem Manöver sei man froh, wenn es einen Befehl gebe, in einem Unternehmen aber nicht. „Da ist auch die Kunst der Führung. Man muss immer schauen, was einer Situation angemessen ist. Je besser das ist, desto effizienter ist Management.“

11,2 Milliarden Euro erwirtschaftete Deutschlands größte Drogeriemarktkette im vergangenen Geschäftsjahr

Die dm-Geschäfte laufen durchaus rund. 11,2 Milliarden Euro wurden in den 13 europäischen Ländern im vergangenen Geschäftsjahr (Oktober 2018 bis September 2019) erwirtschaftet – ein Plus zum Vorjahr von 4,6 Prozent, wie Werner am Donnerstag verkündet. In Deutschland ist die Filialzahl auf 2000 gestiegen. Doch das Wachstum wird schwieriger, in Deutschland konsolidiert sich der Markt, auch die Discounter bieten seit langem Drogerieartikel an, auch wenn dm jüngst Marktanteile erobern konnte. Die Drogeriemarkt-Kette rühmt sich, Trends frühzeitig zu erkennen. Man versteht sich beim Thema Nachhaltigkeit als Pionier, vor mehr als 30 Jahren hat man zertifizierte Naturkosmetik günstig angeboten, die Zahl der Produkte ist von 14 auf 400 gestiegen. „Das Thema Nachhaltigkeit ist in der Mitte der Gesellschaft, im Mainstream angekommen. Die Leute wollen wissen, was sie kaufen, und wir reagieren natürlich darauf.“

In München testet dm eine Express-Abholung

Und er wolle noch mehr experimentieren und bereit sein, wenn aus den Experimenten ein großes Geschäft werden kann, das Kundenverhalten und die Rahmenbedingungen änderten sich viel schneller als früher. Derzeit bietet dm in München in 54 Märkten eine Express-Abholung von bestellten Artikeln binnen vier Stunden an. „Wir wollen auch sehen, was die Kunden bereit sind, dafür zu bezahlen.“ Natürlich nutze man dafür auch die gesammelten digitalen Daten – der Kunde wird auch bei dm transparent.

Persönliches über sich sieht Christoph Werner allerdings weniger gern in der Öffentlichkeit. Er lese „unheimlich gerne“ Zeitungen und Bücher des Historikers Yuval Noah Harari, er jogge, schwimme, fahre Ski und segle – das Boot sei aber immer gechartert, wie er betont. Er sei verheiratet, zu seinen zwei Kindern möchte er aber nur sagen, dass eines schon erwachsen ist.